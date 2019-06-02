Sıralamayı matematik belirleyecek... 1 milyonu aşkın öğrenci 140 binlik kontenjan için yarıştı

ORTAOKUL 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 74 bin 13 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dün yapıldı.

İsteğe bağlı olmasına rağmen bir milyonu aşkın öğrencinin girdiği LGS için aday ve velileri sabah erken saatlerde okullarda toplandı. Adaylar, sınavla alan 1531 mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerindeki toplam 139 bin 660 kontenjan için ter döktü. Ayrıca aralarında Robert, Üsküdar Amerikan, Alman gibi liselerin de olduğu 74 özel okul da LGS puanını kullanacak. Öğrencilerin yüzde 10’u sınavla, yüzde 90’ı ise adrese dayalı yerleştirmeyle liseli olacak.

Adaylara, sabah saat 09.30’da başlayan ilk oturumda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soru yöneltildi. 11.30’daki ikinci oturumda ise 80 dakikada matematik ve fen bilimleri alanlarından 40 soruyu yanıtladılar. Öğrenciler en çok matematik testinde zorlandı.

Uzmanlara göre de bu sınavın belirleyicisi matematik olacak. Sözel ise genel olarak kolay bulundu. Oğuzkaan Koleji, Uğur Okulları ve Bilfen Okulları uzmanlarının yorumları şöyle...

SÖZEL BÖLÜM

TÜRKÇE: MEB’in hazırladığı örnek sorulara paralel. Geçen yıla göre daha zor. Dil bilgisi ve anlama dayalı sorular kolaydı. Görsel ve grafik yorumlama soruları, sözel mantık sorusu öğrencileri zorladı. A kitapçığındaki 4, 5, 7, 17, 18, 19 ve 20’nci sorular eleyici özellik taşıyor. Anlatım bozukluğu ve cümlenin öğeleri bilgisini ölçen üçüncü soru da öğrencileri zorladı. 13’üncü soru yazım kurallarıyla ilgili olmasına ve üstte açıklayıcı bilgi verilmesine rağmen çocukları zorlayacak nitelikte hazırlandı. Sözlük kullanmayı alışkanlık hâline getiren, medya okuryazarlığı yapabilen, Türkçe’deki becerilerini diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirebilen öğrenciler fark yaratacak.

İNKILAP TARİHİ: Sorular müfredata uygun. Düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisi sorgulanıyor. Sorular geçen yılkilere benzer ancak çeldiricilerin geçen yıla göre güçlülük derecesi arttırılmış. Öğrencilerin gerekli bilgiye sahip olmadan yorumlayıp çözemeyeceği dört soru var. Ayrıca bir soruyla birkaç konuyu kapsayan sorular sorulmuş. Genel olarak geçen yılki sorulardan biraz daha zorlayıcı ve güzel hazırlanmış. Sınavda harita okuma, grafik inceleme ve tablo yorumlama becerilerini ölçen sorulara yer verilmiyor. Özel terim ve kavramaları iyi bilen ve yorumlayan öğrenciler başarılı olacak.

DİN KÜLTÜRÜ: Geçen yıla göre zorlayıcı. Müfredata uygun. Okuduğunu anlama ve yorumlama sorularına yer verilmiş. Hem bilgi gerektiren hem de farklı konulara yönelik bilgileri birleştirmeyi gerektiren sorular var. Özellikle sorularda çeldiriciler kuvvetli. Kavram bilgisi olanlar muhakeme sorularını yanıtlayabildi.

İNGİLİZCE: Sınavda yoğun olarak öğrencilerin kelime bilgisi ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verilmiş. Bu yılki sınavda sadece kelime bilgisi yeterli değil, aynı zamanda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analizle sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülmüş. Öğrencilerin seçeneklerde bulunan güçlü çeldiricilere dikkat ederek soruları yanıtlamaları beklenmiş. MEB kitabında yer alan kelimelere dikkatli ve düzenli şekilde çalışan ve çok soru çözen öğrencilerin başarılı olabilecekleri bir sınav.

SAYISAL BÖLÜM

MATEMATİK: Sorular okuduğunu anlama ve mantık yürütme becerisi gerektiriyor. Sınav güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yoruma dayalı, birden fazla işlem gerektiren ve çeldiricisi yüksek sorulardan oluşuyor. Konu dağılımına bakıldığında sınavda geometri konularına ait bazı kazanımlara yer verilmediği görülüyor. Denklem kurma ve problem çözme becerisi yüksek olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav. Geçen yıla göre sorular biraz daha kolay. Sıralamanın belirleyicisi bu test olabilir.

FEN BİLGİSİ: Geçen yıla göre paragraf soruları kısaltılarak kolaylaştırılmış. Sorular çok net hazırlanmış, çelişkili soru yok. A kitapçığı 9, 14 ve 15’inci sorular eleyici. Deney düzenekleri ile günlük hayattan farklı örnekleri içeren yorum gerektiren sorular ağırlıkta. Soru metinleri gereksiz bilgilerden uzak, öğrencileri yormuyor. Özellikle seçeneklerdeki çeldiricileri çok güçlü olduğu için öğrencileri sıralamada etkili olacak.

POLİS DESTEĞİ

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, LGS’ye girmek için geldiği okulda kimliğini unuttuğunu fark eden Suriye uyruklu Amina Haydar’a polis yardım etti. Kimliğini alması için ekip otosuyla evine götürülen Amina, sınava dakikalar kala okula geri getirildi. Aynı okulda sınava girmek isteyen Hatice Uygun adlı öğrenci de kimliği olmadığı için salona alınmadı. Kimliğinin kaybolduğu ortaya çıkan Uygun, okul bahçesinde gözyaşlarına boğulurken, baba Mecit Uygun, Nüfus Müdürlüğü’nden yeni kimlik alarak kızının sınava yetişmesini sağladı.

Okul sayısı:1531

Kontenjan:139 bin 660

Sonuç tarihi:24 Haziran

BURSLULUK SINAVI BUGÜN

Dar gelirli öğrencilere yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bugün saat 10.00’da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik sınavın sonuçları ise 22 Temmuz’da ilan edilecek.