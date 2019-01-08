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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
08.01.2019 - 13:35, Son Güncelleme:/

Sınıflarda ‘çat kapı’ tarihi şahsiyetleri canlandırıyorlar

Karaman'da, belediye tarafından başlatılan proje kapsamında Mevlana, Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis ve Kazım Karabekir Paşa'nın hayatı, okullarda ‘çat kapı’ sahnelenen tiyatro oyunlarıyla genç nesillere anlatılıyor.

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Karaman'da belediye tarafından Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle başlatılan proje kapsamında Mevlana, Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis ve Kazım Karabekir Paşa'nın hayatı, okullarda ‘çat kapı’ sahnelenen tiyatro oyunlarıyla öğrencilere anlatılıyor.

‘KOP ile Karaman'ın Beş Manevi Mimarı Tanıtılıyor’ projesi kapsamında, Karaman'ın beş manevi mimarı hakkında 50 bin kitap basılarak gençlere dağıtılmaya başlandı. Ayrıca kısa drama belgesellerin de hazırlanacağı projede en ilgi çeken uygulama ise okullarda ‘çat kapı’ gerçekleştirilen tiyatro gösterileri oldu.

Eski dönemlere ait kostüm giyen oyuncuların ders işlenen sınıflara ‘çat kapı’ girerek sergiledikleri oyunlar, gençler üzerinde etki bırakıyor. Bugüne kadar 350 sınıfa giren altı kişilik tiyatro ekibinin hedefi, bu sayıyı 500'e çıkarmak.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, kadim bir şehir olan ve bağrından çok önemli şahsiyetler çıkaran kentin değerlerini yeni nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Projede ‘çat kapı’ tiyatrolarla Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis, Yunus Emre, Mevlana ve Kazım Karabekir Paşa'yı okullarda öğrencilere anlattıklarını belirten Çalışkan, şunları anlattı:
"Bu tarihi şahsiyetleri şehrimizin tanıması, şehrimize dışarıdan gelen üniversite öğrencilerinin bilmesi, tarihe çok fazla merakı olmayan çocuklarımızın anlaması çok önemli. Karaman'ı, değerlerimizi önce kendimizin bilmesi lazım ki sonra ülkemize ve tüm dünyaya tanıtabilelim. Çat kapı tiyatrolarla proje tamamlanmış olacak."

Sınıflarda ‘çat kapı’ tarihi şahsiyetleri canlandırıyorlar

‘GÖRDÜKLERİNDE DAHA KALICI OLUYOR’
Proje sürecinde yaptıkları çalışmalar sırasında gençlerin kendi değerlerini çok fazla tanımadığını üzülerek gördüklerini belirten Çalışkan, şöyle devam etti:
"Genç nesil maalesef değerlerimizi çok fazla tanımıyor. Değerlerimiz unutuluyor. Bu projeyle tüm kentlerimize bir fikir vermek, örnek olmak istiyoruz. Öğrenciler sınıflarında ders işlerken birden karşılarında tarihi kostümler içinde tiyatro oyuncularını gördüklerinde inanamıyor, şaşırıyorlar. Bu onlar için güzel bir sürpriz oluyor. Öğrencilerimiz ne kadar çok okurlarsa okusunlar, bunu görsel olarak gördüklerinde daha kalıcı oluyor. Bu bize aslında eğitimde bir eksiğimizi, değerlerimize daha çok sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor."

Özel Karadağlı Lisesi öğrencisi Esra Nur ise sınıfta matematik dersinde aniden içeri giren tiyatrocuları görünce çok şaşırdığını belirterek, "Bu uygulamadan çok memnun oldum. Görerek bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadım. Okulun sadece matematik, fizik öğrenme yeri olmadığını, genel kültürümüzü de geliştirme yeri olduğunu hatırlamış olduk. Bu tür etkinliklerin sürekli olması bizi mutlu eder" dedi.

Matematik öğretmeni Yasemin Akdoğan da sınıf olarak tiyatrodan büyük keyif aldıklarını belirtti. Akdoğan, öğrencilerin özellikle matematik dersinde böyle bir etkinlik beklemediklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

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