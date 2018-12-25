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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
Sabri GARİP
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:/

Sınıf yönetiminde anahtar öğretmende

Sınıf yönetimi, eğitimdeki kilit becerilerden biri. Öğretmenler, çocukların dikkatini ders boyunca canlı tutabilmek için farklı yollar deniyor. İstanbul Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı öğretim üyesi Doç. Dr. Şerife Sema Karakelle’ye göre, bunun yolu okulların öğrencilere hayallerini gerçekleştirebilme imkânı sunmasından geçiyor.

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İşte önerileri:
“Okulda uzun süre kalmalarının dışında orayı sıkıcı kılan, geçen zamanı hareketsiz ve pasif geçirmeleri. Sürekli aynı yerde oturup dikkati aynı noktada tutmak zor. Güzel zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturmak gerekiyor. Örneğin, dans eğitimi, model uçak gibi kulüp çalışması denilebilecek etkinlikler müfredata girebilir. Öğrenci okulda zamanı beceri ve hobi edinerek ya da spor öğrenerek geçirmeli. Bu hem yeteneklerini hem de yeteneği olmadığı alanları keşfetmesini sağlar. Çünkü bir insan, başarısız olduğu şeyleri de bilmeli. Öğrencinin kendi hayallerini gerçekleştirebileceği düşsel alanları var, bunlara uygun eğitimler verilmeli. Okul, örneğin fotoğraf çekmek isteyene hayalini gerçekleştirme imkânı sunmalı.

BİLGİYE DAYALI ÖĞRETİMİN ANLAMI KALMADI
Dikkat süreleri yaş gruplarına göre değişse de ortalama 20 dakika. Ama ders saatleri 40 dakika. Öğretmenler, dersi iyi görselle, soruyla, tartışmayla, öğrencinin duygu durumunu okuyarak ilgi çekici hale getirebilir. Bir yöntem de öğrencinin kendisinin bilgi üretebildiği, işbirliğine dayalı öğretim. Bilgiye dayalı öğretimin artık hiçbir anlamı kalmadı. Beş dakikada internetten arayıp bulabileceği şeyleri saatlerce anlatmak, onu sıkar. Soru sorup, tartışma başlatmak öğrencinin zamanı daha eğlenceli ve verimli geçirmesini sağlar. Okulda öğretilmesi gereken en önemli şeylerden biri de analiz etme; işe yaramayan bilgiyle, yarayanı ayrıştırma becerisi. Çok yönlü, birden fazla işi iyi yapabilen insanlar yetiştirmek için yeni modeller geliştirilebilir.”

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