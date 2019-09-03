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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.09.2019 - 17:11, Son Güncelleme:/

Sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, "Muğla'daki sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi denendi. Bunun hem öğretmenlerimiz arasındaki çalışma barışını hem de velilerimiz arasındaki adalet duygusunu güçlendirdiğini düşünüyorum. Herkesin kura sonucu kendisine düşen sınıfta, kendisine düşen öğretmenle mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçireceğine inancım tam” dedi.

Sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Muğla'daki sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sisteminin denendiğini, bunun hem öğretmenler arasındaki çalışma barışını hem de veliler arasındaki adalet duygusunu güçlendirdiğini söyledi. Gençoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ortaokul, ilkokul ve anaokullarında incelemelerde bulundu. Veliler ve oryantasyon eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Gençoğlu, ardından öğretmenlerle toplantı yaptı.

Gençoğlu, eğitim öğretim yılına başlamadan bir hafta önce Marmaris'te okulları ziyaret etiklerini, ortaokul, ilkokul ve anaokulların eğitime hazırlık sürecini takip ettiklerini belirtti. Öğretmenlerin eğitim öğretim yılı mesleki hazırlık çalışmalarına başladığını anlatan Gençoğlu, şöyle konuştu:
"Öğretmenler kurullarını yapıyor, sınıflar dağıtılıyor ve sınıflarını hazırlıyor. Onlar da en az öğrenciler kadar heyecanlı. Öğretmenlerimizin özellikle müfredat uygulamalarımız ve kendilerine gönderdiğimiz materyal konusundaki memnuniyetlerini görmek bizi şevklendirdi. Bakanlık olarak temel ilkemiz ‘en iyi okul eve en yakın okuldur’ düşüncesi. Muğla'daki sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi denendi. Bunun hem öğretmenlerimiz arasındaki çalışma barışını hem de velilerimiz arasındaki adalet duygusunu güçlendirdiğini düşünüyorum. Herkesin kura sonucu kendisine düşen sınıfta, kendisine düşen öğretmenle mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçireceğine inancım tam."

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