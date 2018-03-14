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    Sınıf mahkeme salonu oldu

    DHA
    14.03.2018 - 16:50 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde bir sınıf, ‘Adalet Bölümü’ öğrencileri için mahkeme salonu şeklinde dizayn edildi.

    İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Adalet Bölümü’nde okuyan toplam 15 öğrenci, okullarındaki bir çok adliyede bile bulunmayan modern duruşma salonunda hâkim, savcı, avukat, mübaşir, sanık, davacı ve izleyici olup yargılama yapıyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü desteğiyle yapılan okuldaki duruşma salonun açılışına; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Özdemir, Mehmet Akdoğan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, İslahiye Adliyesinde görevli hakim ve savcılar, Okul Müdürü Zeyyad Barut, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

    Açılışını Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ’ın yaptığı duruşma salonunda öğrenciler teoride öğrendiklerini pratiğe dökerek senaryo gereği aile içi şiddet nedeniyle boşanmak isteyen çiftin duruşmasını gerçekleştirdi.

    Cübbelerini giyerek hakim, savcı, avukat olan öğrenciler, mahkeme salonundaki yerlerini alarak celseyi başlattı. Salonun açılışına katılan savcı, hakim ve diğer misafirler ise izleyici koltuklarına oturdu. Senaryoda mübaşir tarafından salona çağrılan taraflar yerlerini alarak hâkimin sorularını cevapladı. Temsili mahkemede taraflar, tarafların tanıkları ile tarafların çocukları ve avukatlar dinlendikten sonra eşlerin çocuklarının biz anne ve babamızdan ayrı olmak istemiyoruz çağrısına eşlerin çocuklarının isteği üzerine birbirlerine bir şans daha vermesi karşısında hakim kararı açıklayarak yargılamayı çiftlerin boşamayarak bitirdi.

    Duruşma salonun izleyici bölümünde duruşmayı izleyen savcı ve hakimler, duruşma sonrasında öğrencilerle sohbet ederek duruşma esnasında gördükleri eksiklikleri paylaşarak öğrencileri tebrik edip başarılar diledi.

    Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, salonun hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulunarak, "Öğrencilerimizin sunulan bu avantajla önleri açık geleceğin hakimleri savcıları olabilirsiniz. Çünkü siz temelinden başlıyorsunuz. Üniversitesinde okursunuz ben gençlere hep hakim savcı olmalı öneriyorum. Sizler bu konuda şanslısınız adalet lisesinde okuyorsunuz, hayırlı olsun" dedi.

    Etiketler: Lise , ÖĞRENCİ , duruşma salonu , mahkeme salonu , Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi , adalet bölümü
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