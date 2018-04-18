Singapur eğitimini dünyaya anlatan Duriye Aziz Türkiye’ye geliyor
Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından 28 Nisan’da İstanbul’da özel bir okulda düzenlenecek ‘Singapur Matematik Eğitimi’ seminerinin konuğu Duriya Aziz olacak. Aziz, özellikle Singapur modeli matematik eğitimi çalışmalarıyla tanınıyor.
Türkiye Özel Okullar Derneği, 28 Nisan’da Singapurlu eğitimci Duriya Aziz’in katılacağı, ‘Singapur Matematik Eğitimi’ semineri düzenliyor. Özel Arel Koleji’nin ev sahipliğindeki etkinliğin konuğu, Singapur matematik eğitim modelinin dünyada tanınmasını sağlayan Duriya Aziz. Ekinliğe, Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal ile birlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de katılacak.
Duriya Aziz, dünyanın çeşitli bölgelerinde eğitim programlarının uygulanması için çalıştı. OECD’nin 3 yılda bir düzenlendiği PISA 2015’te matematik, okuma ve fen bilimleri alanlarında birinci sırada yer alan Singapur eğitim sisteminin, dünyada tanınmasını sağlayan Aziz, ülkesinin başarılı modellerini seminer ve atölyelerde anlatıyor.
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