Sınavsız ikinci üniversite şansı
Anadolu Üniversitesi, lisans ve ön lisans programlarında 5 yeni bölümle, sınavsız ikinci üniversite imkânı sağlıyor. Başvurular eylül ayında alınacak.
Anadolu Üniversitesi, lisans ve ön lisans programlarındaki 5 yeni bölümle, sınavsız ikinci diploma hayali kuranlara hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlıyor. 81 il ve Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Azerbaycan, Arnavutluk, Suudi Arabistan ve Bulgaristan programlarıyla yurtdışında bulunanlara da bu çalışmadan faydalanma imkanı sağlanırken, herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun ya da okuyor olmak, yurtdışı giriş sınavıyla Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilen yabancı öğrenci olmak, uyruğundan birisi T.C. olan ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek YÖK’ten denklik almak aranan şartlardan bazıları. Herhangi bir üniversiteden kaydı silinenler ve kaydı bulunmayanlarla Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme bölümlerinde halen okuyanlar ise başvuru yapamayacak.
BAŞVURULAR EYLÜLDE
Başvurular 11-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Lisan ve ön lisans programlarındaki 5 yeni bölüm şöyle:
“İşletme Fakültesi İngilizce İşletme, İktisat Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler, ön lisans programlarından Acil Durum ve Afet Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü ve Arapça İlahiyat Bölümü.”
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