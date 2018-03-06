'Sınavla öğrenci alacak okulları belirledik'

Tekin, sınavla öğrenci alacak okulların listesi, eğitim bölgeleri ve sınav kılavuzunun nisan ayının sonunda yayınlanacağını söyledi. Tekin, sınav usullerine ilişkin kılavuz ile sınavla öğrenci alacak okul listeleri ve adrese dayalı kayıt yapılacak okulların yer aldığı eğitim bölgelerinin aynı anda kamuoyuna açıklanacağını söyledi.



Yeni sistemle, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin tamamı sınavla öğrenci alacak. Bazı Anadolu liseleri, imam hatip liseleri ile mesleki teknik eğitim liseleri de “proje okul” olarak belirlenerek sınavla alım yapacak. Buna göre, adrese dayalı kayıtlar Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerini kapsayacak. Liselerin tamamına yakını mahallinden öğrenci alacak şekilde il ve ilçe müdürlükleri tarafından öğrenci, adres ve ortaokul bazlı olarak gruplandırılarak “Eğitim ve Kayıt Bölgeleri” oluşturuldu. Her bölgede, her okul türünden 9 okul yer alacak. Öğrenciler, bu okullar arasından 5 tercih yapacak.

Sınavla öğrenci alan okullara, haziran ayı başında yapılacak sınav ile kayıt yapılacak. Sınava giren öğrenciler, girmeyen öğrenciler ile aynı zamanda okul tercihi yapacak. Sınav puanı ile tercihlerine yerleşemeyenler, diğer öğrenciler gibi adreslerine bağlı olarak eğitim bölgelerinden yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullarda, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda, sınav puanına göre nakil yapılabilecek.



