Bakan Yılmaz’dan önemli açıklama: Sınavla öğrenci alacak liselerin çoğu belli

Sınavda kesinlikle ezbere dayalı sorular çıkmayacağını belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Öğrencilerin kazanımları ne kadar benimsediğini, anladığını ölçmek istiyoruz” dedi. Bakan Yılmaz öğretmen performans sistemiyle ilgili de, “Meclis’te kabul edilmiş bir Kalkınma Planı'nın gereğini yerine getirmek zorundasın. Orada millet iradesi yansıdı, bunun dışında geriye gitmek çağın gerisine düşmek demektir" diye konuştu. Yılmaz ayrıca, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma açıldığını ve bunun sonucunun beklendiğini de belirtti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında katıldığı programda, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Yılmaz’ın açıklamaları özetle şöyle:

EZBERE YER YOK

Liselere yerleştirmelerle ilgili kılavuz muhtemelen nisan ayının son haftasında ilan edilecek. 3-4 il hariç geri kalan bütün illerde sınavla öğrenci alacak liseleri belirledik. Merkezi sınavda sayısal ve sözel sorular yöneltilecek. Bu sorularda kesinlikle ezber istemiyoruz. Öğrenciler, öğretim programlarında verilen kazanımları benimsedi mi içselleştirdi mi bununla ilgili analiz yapabiliyor mu, eleştirel düşünme kabiliyeti var mı okuduğunu anlayabiliyor mu ve bunlardan sonuç çıkarıyor mu gibi sorular soracağız. Kesinlikle ezberci olmayacak, öğrencilerin kazanımları ne kadar benimsediğini anladığını ölçmek istiyoruz.

YAŞI KÜÇÜK OLANA ÖNCELİK

Öğrenciler, puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Puanların eşit olması halinde, ortaokul başarı puanını dikkate alacağız, bu puan aynı ise yaşı küçük olana öncelik vereceğiz, bu da eşit ise o zaman 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanını alacağız. Bu da eşit ise okula mazeretsiz olarak en az devamsızlık yapanı tercih edeceğiz. En sonunda da tercih önceliğini de dikkati alacağız. Öğrencilerimiz, her gün düzenli olarak okullarınıza gidin. Dersi derste öğrenin. Evde tekrar yaparsanız başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmaz.

SINAVSIZ GİRİLECEK OKULLAR DA BELİRLENDİ

Sınavsız yerleştirmede, ortaöğretim kayıt alanı dikkate alınacak. Her ortaokul, o alan içinde gidebileceği ortaöğretim kurumları ile eşleştirildi. Dolayısıyla da kendi evlerine en yakın ve ortaokula da en yakın okullar eşleştirildi. Bundan sonra çok daha iyi akademik çeşitliği de olan bir eğitimi verelim istiyoruz. Öğrencilerin ikametgahları, okula devam durumu, tercihleri, okul başarı puanları ve yaş kriterleri de dikkate alınarak bir yerleştirme yapılacak.

ÖĞRENCİLER İSTEMEDİĞİ OKULA GİTMEYECEK

Öğrenciler istemediği bir okula yerleştirilmeyecek. Yeteri kadar kapasite hatta üzerinde de kapasite var. Özel okullarımız da var. Hiçbir öğrencimizi, velimizi, istemediği bir bölüme yönlendirme yok. Meslek lisesini, açık liseyi, imam hatip lisesini istemiyorsa oralara gönderme yok. Gönülsüz aş ya karın ağrıtır ya baş. Evlatlarımızın, ailelerinin istemediği bir okula evlatlarımızı nasıl göndeririz, çocuğun ondan sonraki sürecini kendisi için olumsuz bir yola nasıl iteriz.

120 BİN ÖĞRENCİ SINAVLA YERLEŞECEK

Merkezi sınavla öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelen 120 bin öğrenci fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile meslek liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilecek. Bu okullar dışında kalan tüm liseler sınavsız öğrenci alacak.

PERFORMANS TARTIŞMASI GEREKSİZ

Bazı sendikalardan öğretmenlere yönelik performans sistemine eleştiriler geliyor. ABD, İngiltere ve Avrupa'daki uygulamalar dikkate alınırsa bu konudaki tartışmalar gereksiz. Öğretmen mesleği genel yeterliliklerine ilişkin çalışmalar 2006'dan beri yürütülüyor, biz de bu çalışmaları güncelledik. Performans kriterlerinin belirlenmesi 10. Kalkınma Planı'nda da yer aldı. Mecliste kabul edilmiş bir Kalkınma Planı'nın gereğini yerine getirmek zorundasın. Orada, millet iradesi yansıdı, bunun dışında geriye gitmek çağın gerisine düşmek demektir. Biz sadece bizden öncekilerin yaptıklarını yapıyoruz, farklı bir şey yapmıyoruz. Ben öğretmenlerimin Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum, güveniyorum. Politika belgelerinde öğretmenlerin uzman, başöğretmen gibi kariyer basamakları belirlendi ve bu konuda uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmadan bu mümkün mü?

50’YE YAKIN EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Öğretmen Performans Yönetmeliği hazırlayıp, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderdik. 50'ye yakın eğitim fakültemizden görüş geldi, en çok üyesi olan dört sendikamıza da gönderdik.

Ülkesini, milletini, evlatlarını öğretmenlerini sevenler, onların gelişiminin önünde engel olmayacak. Eleştirilerse çok istisnai ve öğretmenleri temsil etmeyen kimselerin görüşü. Bilime karşı çıkabilmek mümkün değil, bilime karşı çıkanlar öğretmenlerimizi temsil etmiyor. Öğretmenlerin başarı değerlendirmesine esas olacak bir çalışma yapıyoruz. 12 ilde pilot uygulama yaptık. Öğretmenlerden yüzde 90 memnuniyet var, ilkokullarda daha fazla, genel olarak yüzde 90 üzerinde büyük bir memnuniyet var. Biz de bunu görüyoruz. Eğitim sistemimiz çok iyi, bu iyiliği öğretmenlerimize borçluyuz.

FATİH PROJESİ’NE 10 YILLIK HİZMET ALIMI YAPILACAK

Fatih Projesi ile ilgili mevzuat tamamlandı. Yeni bir uygulamaya çıkacağız ve 10 yıllık hizmet alımı yapacağız. Fatih Projesi'nde yapılacak ihalede, yaklaşık 30 bin okulun altyapısı, 42 bin 236 okulun internet erişimi, 588 bin etkileşimli tahta ve 25 milyon mobil erişimli bilgisayar bulunacak. Bu konuda maliyetler çalışıldı.

2 MİLYON 400 BİN OKUMA YAZMA BİLMEYEN VARDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Okuryazarlık Seferberliği'nde çok iyi rakamlara ulaştık. TÜİK rakamlarına göre 2 milyon 400 bin dolayında okuma yazma bilmeyen vardı. Onun yaklaşık dörtte birini hemen hemen aldık gibi. Yüzde 100'ü yakalayacağız, herkes okuma yazma bilir duruma gelecek.

383 BİN SURİYELİ ÖĞRENCİ OKULLARDA

Kendi evlatlarımıza hangi imkanı tanıdıysak Suriyelilere de bu imkanı tanıdık. 383 bin Suriyeli öğrenci kendi evlatlarımızla birlikte bizim okullarımızda okuyor. 230 bin öğrenci de geçici eğitim merkezlerinde" dedi.

SORUŞTURMA SONUCU BEKLENİYOR

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma açıldı, sonucunu bekliyoruz, gereği yapılacak. Toplumun tamamını kuşatamayan kimselerin bizimle eğitim yolunda yürüyebilmeleri mümkün değil.