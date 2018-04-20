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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
20.04.2018 - 02:00, Son Güncelleme:

Sınavla alacak 596 lisede pansiyon yok

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Sınavla alacak 596 lisede pansiyon yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı merkezi sınavla öğrenci alacak okullar listesinde, liselerin pansiyonlarına da yer verildi.

Sınavla girilecek 1.367 okuldan 771’inin pansiyonu bulunurken, 596 lisede olmadığı görüldü. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, yeni sistemde ailesinden uzaklaşmayı kabul eden öğrenciler için pansiyonlu okul seçeneğinin bulunacağını söylemişti. Müsteşar Tekin, pansiyonlu okullara öncelik verdiklerini belirterek, “Türkiye’nin başka tarafından tercih edemeyecekse sistem kendi içinde çelişki üretir dedik” diye konuşmuştu

ÖZEL OKULLAR KOMİSYON KURDU
Öte yandan MEB’in merkezi sınavındaki verileri kullanacağını açıklayan özel okullar, bir komisyon kurdu. Özel okullar, geçen yıllarda olduğu gibi devlet liselerinden önce kayıt alacak. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, şunları söyledi: “Bir sınav koordinasyon komisyonu kurduk. Bu dernekten bağımsız. Üyemiz olmayanlar da katılabilir. Mühim olan koordinasyonun sağlıklı yürümesi, veli için çakışmalar ve kaos olmaması. Öğrenci ve velilerimizin kafası karışmasın diye, bakanlığın sınav sonucunu kullanacağız. Aynı anda 5-6 okulu hedefleyen öğrenciler olabiliyor. Onun için hep uyguladığımız ön, kesin ve serbest kayıt sistemimiz vardı. 22 Haziran’dan sonraki ilk kayıt süreci yine bize ait. Bakanlık kayıt takvimini duyurduktan sonra, biz de ön ve kesin kayıt takvimimizi açıklayacağız.

‘Koordinasyon kuruluyla hareket edeceğiz’ diyen liseler, bize bildirecek. Bir liste oluşacak, bunu açıklayacağız. İsteyen okullar ise Bakanlığın belirlediği özel okul kayıt süresince kendi açıkladığı koşullara göre kayıt alabilecek.”

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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