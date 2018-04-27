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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
27.04.2018 - 13:50, Son Güncelleme:

Sınava motive olmanın 8 yolu

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
Sınava motive olmanın 8 yolu

Sınava az bir zaman mı kaldı? Yetiştirmen gereken konular mı çok? Öğretmenlerin mi kötü? Arkadaşlarının çok gerisinde mi kaldın? İşte tüm bu olumsuzluklara rağmen başarmak için ODTÜ KKTC Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, “Herkesin harika bir çalışma ortamı ya da huzurlu bir aile yaşantısı yok, hatta sağlığı bile iyi olmayabilir. Bahanelere teslim olmayın!” uyarısında bulunuyor.

Bugay, sınav stresinin üstte olduğu bu dönemde 8 adımda çalışmak için motive olmayı şöyle anlatıyor: 

1- İNKÂR ETMEYİN, GÖRMEZDEN GELMEYİN: Olanlar oldu, artık geçmişi yadsımanın, inkâr etmenin faydası yok. Bugüne kadar akademik ya da sosyal başarısızlıklarınızı kabul edin. Kendinizle yüzleşin, kimseye söyleyemeseniz bile kendinize dürüst olun!

2- HASAR TESPİTİ YAPIN: Kendinizle yüzleştikten sonra sonucu tüm yönleriyle ele alın. Sadece olumsuz özelliklerinize odaklanmayın, olumluları da görün. Yani örneğin, sınavla ilgili güçlü yanlarınız ve geliştirmeniz gereken yönleriniz neler? Bunları belirleyin ve onlardan kaçmak yerine sınırlı yanlarınızın üzerine gidin. Çalışmaya en zayıf yönünüzden başlayın, onu tamamladığınızda akademik yetkinliğiniz artacaktır. 

3 BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN: Başkalarıyla karşılaştırdığınızda kendinizi daha aşağıda hissetmeniz doğal. Ama bu kıyaslamaların sizi bozguna uğratmasına izin vermeyin. Sizden daha hızlı soru çözen, akıllı veya çekici ve daha başarılı görünen biriyle kendinizi karşılaştırdığınızda, motivasyonunuz düşebilir. Başkalarına göre değil, kendi başlangıç noktanıza göre ne kadar ilerleme kaydettiğinize odaklanın. Vaktinizi başkalarıyla kıyaslamak için değil, kendinizi güçlendirmek için kullanın. 

4- RUMİNASYON YAPMAYIN: Yaşam olaylarını (sınav sonucunu, kötü notunuzu ya da sunumuzu) tekrar tekrar düşünmeyin. Olayları pasif şekilde düşünmek, geleceğinizi hem psiko-sosyal hem de fizyolojik açıdan olumsuz etkiler. Özellikle de aile içinde tekrar tekrar aynı konuların konuşulması yani aile içinde ruminasyon yapılması kaygı arttırır. 

5- AMACINIZI GÜNCELLEYİN: Hasar tespiti yaptıktan sonra önceki amacınıza yakınlığınızı ya da uzaklığınızı tekrar değerlendirin. Gerekirse gerçekçi şekilde amacınızı güncelleyin. 

6- YENİ ÇÖZÜMLER BULUN: Engellerle mücadele etmek için olaylara yeni bakış açısı kazanmaya odaklanın. Aynı yoldan giderseniz, aynı yere çıkarsınız. Eğer farklı bir yere varmak istiyorsanız, yeni yollar deneyin. Gerekirse yakın çevrenizden ve uzmanlardan (öğretmenler, psikolojik danışmanlar vb.) destek alın.

7- HEDEFE GERİ DÖNÜN: Bazı aksilikler yüzünden ya da kendi sınırlılıklarınız nedeniyle hedefinizden şaşmış hissedebilirsiniz. Hedefe giden ana yoldan sapıp bir ara yolda kaybolmuş gibi hissediyorsanız, sakın boşa oyalanmayın. Hedefinizi hatırlayın ve tekrar ana yola dönün.

8- HEDEFTE KAL: Yıldığınız, yorulduğunuz hatta umutsuzluğa kapıldığınız anlarda, neden o yolu tercih ettiğinizi ve hedefinizin ne olduğunu hatırlayın. 

Hedefe sadık kalmak başarının en önemli tılsımı ve ipi göğüsleyenler en iyi çıkışı yapanlar değil, her şeye rağmen koşuya devam edenler. İnadına başarın!

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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