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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

‘Sınav ücretleri düşsün’

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) sınav başvuru ücretlerini düşürmesini istedi. Açıklamada yüzlerce vatandaşın KDK’ya başvurarak ÖSYM’nin yaptığı sınavların başvuru ücretlerinin yüksekliğinden şikâyet ettiği belirtildi.

‘Sınav ücretleri düşsün’
Dürdane KIRÇUVAL
Dürdane KIRÇUVAL
dkircuval@hurriyet.com.tr
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Dürdane KIRÇUVAL
Dürdane KIRÇUVAL
dkircuval@hurriyet.com.tr

ÖSYM, sınav ücretlerini 2019’da yüzde 20 arttırmıştı. Buna göre DGS ve YDS ücretleri 100’den 120 TL’ye, KPSS oturumlarından her biri de 60’tan 75 TL’ye çıkmıştı. Vatandaşlar özellikle dar gelirli, işsiz gençlerin ve öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini ödemekte güçlük çektiğini vurgulayarak indirim yapılmasını talep etti. KDK’nın ÖSYM’ye tavsiye kararında sınavların eğitim hakkının bir uzantısı olduğu, yüksek sınav ücretlerinin ekonomik olarak dezavantajlı kesimlerin bu hizmetten faydalanmasını güçleştireceği belirtildi. Eğitim-öğretim hizmetlerine ulaşmada öğrenciler arasında fırsat eşitliği sağlanmasının bir anayasal hak olduğu hatırlatıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:
“Başvuru ücretlerinin makul bir düzeye çekilmesi ve sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak işsiz gençlere ve öğrencilere başvuru ücretlerinde indirim düzenlemesi yapılması için tavsiyede bulunulmasına karar verildi.”

KDK’ya verdiği bilgiye göre, ÖSYM her yıl 50 sınav yapıyor. Bu sınavlara yılda ortalama 10 milyon kişi katılıyor. ÖSYM, kurum olarak vergi mükellefi olduğuna da dikkati çekerek, adaylardan alınan sınav başvuru ücretlerinde yüzde 18 KDV’nin dâhil olduğunu hatırlattı. ÖSYM, tahsil edilen sınav ücretlerinin azaltılması amacıyla KDV muafiyetine ilişkin mevzuat değişikliği taleplerinin de olumsuz sonuçlandığını belirtti. Edinilen bilgiye göre, KDK sorunun çözümü için KDV indirimi dahil farklı seçenekleri araştırıyor.

Dürdane KIRÇUVAL
Dürdane KIRÇUVAL
dkircuval@hurriyet.com.tr
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