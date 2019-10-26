‘Sınav ücretleri düşsün’
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) sınav başvuru ücretlerini düşürmesini istedi. Açıklamada yüzlerce vatandaşın KDK’ya başvurarak ÖSYM’nin yaptığı sınavların başvuru ücretlerinin yüksekliğinden şikâyet ettiği belirtildi.
ÖSYM, sınav ücretlerini 2019’da yüzde 20 arttırmıştı. Buna göre DGS ve YDS ücretleri 100’den 120 TL’ye, KPSS oturumlarından her biri de 60’tan 75 TL’ye çıkmıştı. Vatandaşlar özellikle dar gelirli, işsiz gençlerin ve öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini ödemekte güçlük çektiğini vurgulayarak indirim yapılmasını talep etti. KDK’nın ÖSYM’ye tavsiye kararında sınavların eğitim hakkının bir uzantısı olduğu, yüksek sınav ücretlerinin ekonomik olarak dezavantajlı kesimlerin bu hizmetten faydalanmasını güçleştireceği belirtildi. Eğitim-öğretim hizmetlerine ulaşmada öğrenciler arasında fırsat eşitliği sağlanmasının bir anayasal hak olduğu hatırlatıldı.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
“Başvuru ücretlerinin makul bir düzeye çekilmesi ve sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak işsiz gençlere ve öğrencilere başvuru ücretlerinde indirim düzenlemesi yapılması için tavsiyede bulunulmasına karar verildi.”
KDK’ya verdiği bilgiye göre, ÖSYM her yıl 50 sınav yapıyor. Bu sınavlara yılda ortalama 10 milyon kişi katılıyor. ÖSYM, kurum olarak vergi mükellefi olduğuna da dikkati çekerek, adaylardan alınan sınav başvuru ücretlerinde yüzde 18 KDV’nin dâhil olduğunu hatırlattı. ÖSYM, tahsil edilen sınav ücretlerinin azaltılması amacıyla KDV muafiyetine ilişkin mevzuat değişikliği taleplerinin de olumsuz sonuçlandığını belirtti. Edinilen bilgiye göre, KDK sorunun çözümü için KDV indirimi dahil farklı seçenekleri araştırıyor.
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