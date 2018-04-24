Sınav liselere ‘prestij’ sağladı

Yeni lise sisteminde sınavla öğrenci alacak okulların 126 bin 510 olarak açıklanan kontenjanı için 996 bin başvuru olması dikkat çekti. Gelecek eğitim döneminde liselere yerleşecek yaklaşık 1 milyon 200 bin 8’inci sınıf öğrencisinin olduğu açıklanmıştı. Bu öğrencilerin ancak yüzde 10’u sınavla girilen okullara yerleşecek. Geri kalan yüzde 90’ı ise adrese dayalı sisteme göre liseli olacak. 8’inci sınıfların yüzde 30’luk bir diliminin bu yarışa dahil olacağı tahmin ediliyordu. Sayı beklenenden fazla oldu. Kaldırılan liseye giriş sistemindeki TEOG sınavlarına da geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci katılmıştı.

Uzmanlar, sistem yeni değiştiği için veli ve öğrencilerin öngöremediklerini, şanslarını denemek için de sınava başvurduklarını belirtti. Bazı eğitimciler ise adayın çok olmasının nedenini başvurunun kolay ve ücretsiz olmasına bağladı. Sınavın liselere bir ‘prestij’ sağladığını, zor olacağı açıklamalarının başvuru sayısını azaltmayacağını ifade etti.

YILLARIN ALIŞKANLIĞI VAR

Onur Soğuk (Hocalara Geldik Platformu): Sistem yeni değiştiği için veli ve öğrenciler öngöremiyor. Öneleme de yapılmadığı için başvuru sayısı yüksek. Bu sayı son derece normal. Sistem ilk açıklandığında öncelikle bu sınava girme yeterliliği olan öğrenciler tespit edilsin istedik. Belli bir ortalamanın üzerindekiler sınava girsin önerisinde bulunduk. Bizim önerimiz eski fen lisesi sisteminde olduğu gibi kat sayıları yüksek olan Türkçe, matematik ve fen derslerinin ortalamasını alıp, bir baraj getirilmesiydi. Örneğin üçünün ortalaması 70’in altında kalanlar sınava başvuru yapamayacak gibi. Sadece barajı geçenler başvurabilse o zaman önceden eleme olabilirdi. Yılların verdiği bir alışkanlık var. Her veli ve öğrenci, şansını denemek ister. Başvuru çok daha kolay ve ücret ödenmiyor. Üniversite sınavında olduğu gibi 50-100 TL ücret olsa başvuru az olabilirdi. Bu şekilde bir, iki yıl devam ederse, sistem oturunca başvuru sayısı azalabilir.

ADAY SAYISI DÜŞMEZ

Hatice Yılmaz (Eğitimci): Beklediğim hatta beklediğimin altında bir rakam. Çünkü 2007 sınavı da benzer şekildeydi. O zamanki nüfus 1 milyondu. Aday sayısı 800 bindi. Şimdi 1 milyon 200 bin öğrenci var. 1 milyon katılım normal. Herkes bir defa şansını deneyecektir. Sınavın zor olacağının açıklanması ilgiyi azaltmaz. Sonraki yıllarda da bu kadar başvuru olacaktır. Eğitimden beklenti artıyor. Sınava gireceklerin azalmasını kimse beklemesin. Şimdiki sistemde sınav okullara bir ‘prestij’ sağladı. Eskiden böyle bir puan imajı yoktu. Sınavla girilenler ayrıydı. Diğerlerine eşit gözüyle bakılıyordu. Öğrenci istediği liseye kaydoluyordu. Az puanla elenenler için süper liseler vardı. Sonra onlar Anadolu lisesi oldu. Geçmişi, 2000’leri yeniden yaşıyoruz.

RİSK İSTEMEDİLER

Yeliz Düşkün (Eğitim Reformu Girişimi): Sınavsız liselere giriş yeni uygulanacak. Bu seneyi aileler riske atmamış olabilir. Sınavsız yerleştirmede istediği okula gitme konusunda tereddüt yaşamışlardır belki. Bu sayıyı, ilk yıl olmasına bağlıyorum. Süreç ilerlediğinde doğal bir şekilde sınavsız okula yerleşebileceği durum ortaya çıktığında sınava talep daha az olur.