'Sınav ertelendi öğrenciler şanslı'
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği Çalıştayı ile Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni’nde gazetecilerin YKS tarihinin değiştirilmesiyle ilgili sorusu üzerine, “Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek, YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti” dedi.
Prof. Dr. Saraç, “Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da Turgut Özal Üniversitesi’nin yapılacağı müjdesinin hatırlatılması üzerine ise Cumhurbaşkanı’nın bunu bir süre önce kendilerine ilettiğini söyleyerek, “Çalışma için önhazırlıkları tamamladık. Ancak bu bir yasama süreciyle nihayet bulacak bir işlem. Biz hazırlıklarımızı yaptık” dedi.
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