'Sınav ertelendi, bu hususta öğrenciler şanslı'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihinin değiştirilmesiyle ilgili "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti" dedi.

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği Çalıştayı ile Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni"ne katılmak üzere Erzurum'a gelen Saraç, Valiliği ziyaret ederek Vali Seyfettin Azizoğlu ile bir süre görüştü.

'ÖĞRENCİLER ŞANSLI'

Atatürk Üniversitesi'nin öğrenci sayısı bakımından ve bölgeye hitap etmesi açısından ülkede üst sıralarda bulunduğunu belirten Saraç, "Erzurum eğitim öğretim açısından bir huzur mekanı" dedi.

Saraç, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle aynı tarihe denk gelen YKS'nin tarihindeki değişiklik yapılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum."

Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi yapılacağı müjdesini verdiğinin hatırlatılması ve çalışmaların ne aşamada olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da bu yönde bir çalışma yapılmasını bir süre önce bize ilettiği. Bu bir yasama süreciyle nihayet bulacak bir işlem. Ama biz hazırlıklarımızı yaptık."

Ziyarette, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı da hazır bulundu.