Sınav bitti, sırada tercihler var

Yaklaşık 1 milyon adayın katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 2 Haziran Cumartesi yapıldı. Sonuçları ise 26 Haziran’da açıklanacak. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yerleştirme ve tercih kılavuzunu yayınlayacak. Adrese dayalı yerleştirme ve tercihlerle ilgili detaylar bu kılavuzda yer alacak. LGS’ye katılan öğrencilerin liselere yerleştirme puanı hesaplanırken, ortaokul başarı puanları etkili olmayacak. Türkçe, matematik ve fenin katsayısı 4; T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin katsayısı 1 olarak belirlendi. Bu durumda üç dersin önemi diğerlerine oranla bir hayli yükseldi.

PUANLA GİREMEYEN ADRESE GÖRE YERLEŞECEK

Sınav sonuçlarının 26 Haziran’da ilan edilmesinin ardından tercih dönemi başlayacak. LGS’ye giren öğrenciler bakanlığın açıklayacağı takvime göre hem sınav puanına, hem de adrese dayalı olarak tercih listesi oluşturacak. Yerleştirmede okul başarı notu dikkate alınmayacak. Sınav puanıyla öğrencilerin sadece yüzde 10’u liseye yerleştirilecek, yüzde 90’ı ise ikametleri ve okudukları okullara göre oluşturulan eğitim bölgelerindeki liseler arasından en az iki en çok beş tercihte bulunarak, bunlardan birine kaydedilecek.

İsteyen tüm okul türlerinden tercihte bulunabilecek, isteyen beş tercihine de aynı okul türünü yazabilecek.

ÖNCE ÖZEL OKULLAR KAYIT ALACAK

MEB’in açıklamasına göre isteyen özel okullar kendi sınavlarını yapabilecek, isteyenlerse MEB’in sınav puanını kullanabilecek. Türkiye Özel Okullar Derneği, bu yıl 80 özel okulun MEB’in yaptığı sınav puanıyla öğrenci alacağını açıkladı. Özel liseler, devlet okullarından önce kayıt alacak. Özel okulların ön ve kesin kayıt tarihleri ise, bakanlığın kayıt takvimini açıklamasından sonra netleşecek.

UZMANLAR: LGS’DE TAM YAPAN ÇIKMAYABİLİR

Hatice Yılmaz (Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü): Tüm soruları yapan ya az çıkar ya da hiç çıkmayabilir. Öğretmen, veli ve öğrencilerin morali bozuk. Üzülmeye gerek yok. Sınav zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolay. Eğer sınav kolay olsaydı Galatasaray Lisesi’ne 90 soruda 89-90 yapan girecekti, şimdi 79-80 yapan girebilecek. Türkçe’nin dili sade, anlaşılır, müfredata ve öğrenci düzeyine uygun. Uzun bir metne bağlı birden çok soru olması da bu sınava özgü. İnkılap tarihinde soru metinleri uzun ama kolay. İngilizce’de görsel okuma ve kelime bilgisi gerektiren sorular çok. Din okuduğunu anlama, yorumlama, analiz ve sentez üzerine kurulmuş. Soru ve seçenekler açık. Matematik anlam, kavrama, ilişkilendirme şekil görme ve şekilden çıkarım yapma becerilerini ölçüyor. Sınavın belirleyicileri matematik ve fen. Matematikte sorular uzun ve yoruma dayalı. Bilgiye dayalılar bile yorum içeriyor, verilen süre yeterli değil. Fende çok uzun paragraf soruları ağırlıkta. Çözmek için öğrencinin bilimsel düşünme becerisi gelişmiş olmalı. Görsel yorumlama, deney düzenek soruları çok fazla, şekil ve grafik okuma becerisi gerektiriyor. Sayısalda öğretmenler bile zorlanabilir. Üniversite sınavına hazırlananlar da bunları çözmeli. LGS’nin zor olması yerleştirmeyi kolaylaştıracak. Bir anlamda OKS’ye (Ortaöğretim Kurumu Sınavı) geri dönüldü.

Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları: Matematikte yayımlanan örnek soruların zorluk derecesinin üstüne çıkılmış. Birden fazla kazanımın birleşmesiyle oluşan sorular öğrencileri yordu. Bilgiyi günlük yaşam kazanımlarıyla birleştirebilenler başarılı olacak. A kitapçığı 4’üncü soruda şekildeki kenar uzunluklarının orantılı çizilmemesi öğrencilerin çözerken yanılmasına neden oldu. Sayısal bölümün sınav süresi gözden geçirilmeli. Fende günlük hayattan ve deney düzeneklerinden oluşan sorular dikkat çekiyor. Matematik çok zor olduğu için öğrenciler fene gereken süreyi ayıramadı. ‘Bileşik Makine’ sorusunun çeldiricisi yüksek, analiz ve sorudaki görseli doğru yorumlama gerektiren belirleyici bir soru. Türkçe’de bilgi ve dikkati yorum becerisiyle birleştirme yeteneği ön planda. Din soruları okuduğunu anlamaya yönelik. İnkılap tarihi orta zorlukta. Kavram bilgisi iyi, okuduğunu yorumlayanlar rahat cevaplar. İngilizce’de kelime bilgisi ve dikkati ölçen sorular var.

MEB’DEN ÖĞRENCİLERE TERCİH DANIŞMANLIĞI

m MEB’in yayınladığı ‘2018 Yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzu’na göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile liseye geçişte öğrencilere destek olmak amacıyla, il ve ilçelerde tercih danışmanlığı komisyonları oluşturuldu. Komisyonlar öğrencilerin yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik özellikleri ve yaşam koşullarıyla uyumlu olacak şekilde bir üst öğrenim kurumuna geçiş süreçlerinde onlara rehberlik edecek.

BİR SEÇENEK DAHA VAR: SANAT VE SPOR LİSELERİ

8’inci sınıfların önünde LGS ve adrese dayalı yerleştirme dışında bir seçenek daha var: Güzel sanatlar ve spor liseleri. Bunlara başvurular 26 Haziran’da sona erecek. MEB’in verilerine göre 81 güzel sanatlar, 74 spor lisesi ile bu sistemle öğrenci alacak 4’ü spor, 2’si görsel sanatlar ve klasik sanatlar alanında eğitim veren 6 imam hatip lisesi bulunuyor. Bunlar yetenek sınavı ve ortaokul başarı puanına göre öğrenci alacak. Ortaokul başarı puanı ise 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak. Boş kontenjan kalırsa puan üstünlüğüne göre yerleştirme olacak. Ayrıca 8 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin ‘denizcilik’ alanını isteyenler için mülakat ve beden yeterliliği sınavı yapılacak. Bu sınav, daha önce 9’uncu sınıfın sonunda düzenlenirken, bu yıl 8’inci sınıfı bitirenlere uygulanacak. Yetenekle girecek adaylar, bir güzel sanatlar veya spor lisesine müracaat edebilecek.

126 BİN 510 KONTENJAN

Ankara Fen, Kabataş Erkek, Galatasaray gibi liselerin de olduğu fen, sosyal bilimler liseleriyle, özel program ve proje uygulayan toplam 1.367 ortaöğretim kurumu, merkezi sınavla 126 bin 510 öğrenci alacak. Bu kapsamda İstanbul’da 225, Ankara’da 82, İzmir’de ise 62 lise bulunuyor. MEB’in listesinde en çok kontenjanın 34 bin 530 ile Anadolu lisesine ayrıldığı görülüyor. Onu, 34 bin 500 ile fen lisesi, 28 bin 860 ile Anadolu imam hatip, 19 bin 170 ile mesleki ve teknik Anadolu, 9 bin 450 ile sosyal bilimler liseleri izliyor.