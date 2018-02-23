Sınav bekleyen doçent olacak

Maddenin komisyon aşamasında teklif metninden çıkarılmasıyla başlayan tartışmaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıklık getirdi: “Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışması olduğuna karar verilen adaya doçentlik unvanı verilir.’ Bizim de söylediğimiz bu. Bu ana kadar olanların hepsi de doçent oluyor, bilimsel yayın kriterlerini yerine getirmişse” dedi.

YÖK’LE DE KONUŞULDU

Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, konunun YÖK yetkilileriyle de konuşulduğunu belirterek, “Kanun yürürlüğe girdikten sonra sözlü sınav kaldırıldığı için, sözlü sınav aşamasında olan herkes doçentlik unvanı alacaktır. Kanunen kabul edilen bir şeyi tekrar yazmanın anlamı yok. Doçentlik sınavını kaldırıyoruz ve bu yasa yürürlüğe girdiğinde eser aşamasından geçenler doçentlik unvanını alacak” dedi. Teklifin, yardımcı doçentliği kaldırarak, ‘doktor öğretim üyesi’ kadrosunu getiren maddesi de kabul edildi. Bakan Yılmaz, değişikliğin 35 bin 995 akademisyeni kapsadığını açıkladı.