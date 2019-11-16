‘Sınav baskısını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Biz sınavlı okul sayısını azaltmak, Türkiye'deki okullar arasındaki performans farkını düşürmek ve sınavları aslında ortadan kaldırmak için mücadele veriyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nun açılışına katıldı. Safran, kendisinin de 10 yaşında böyle bir yurtta eğitime başladığını, bu yuvaların anlamını en iyi bilenlerden biri olduğunu söyledi.
‘HERKES İYİ OKULA GİTMEK İSTİYOR’
Türkiye'de hayırseverlik kültürünün bu tür yapılara öncülük ettiğini belirten Safran, şöyle konuştu:
"Çok nitelikli öğrencilerin buralardan çıkarak bu ülkeyi yönetmeye aday olduklarını bildiğimiz için bu yatırımlar yapılıyor. Sevgili öğrenciler bu anlamda buraların kıymetini bilin. Okulun sınavla öğrenci alan bir kurum haline getirilmesi talebi var. Biz sınavlı okul sayısını azaltmak, Türkiye'deki okullar arasındaki performans farkını düşürmek ve sınavları aslında ortadan kaldırmak için mücadele veriyoruz. Herkes iyi okula gitmek istiyor bu farktan dolayı. Bizim yegane amacımız bu. Üniversiteler ve liselerde okullar arasındaki başarı farkını yüzde 5'lere düşürmeyi hedefliyoruz. Sınav baskısını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz."
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