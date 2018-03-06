Simülatör gözlüğüyle alkol ve uyuşturucunun zararlarını öğreniyorlar

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü, İtalya, Portekiz ve Letonya eğitim kurumlarının iş birliğiyle hazırlanan ‘Hugs Not Drugs’ (Kötülüklere Değil Bize Sarıl) projesinin ortağı oldu. Proje kapsamında geçen yıl İtalya'da düzenlenen Bağımlılık Önleme Çalıştayı sonunda, 4 ülkede simülatör gözlüğüyle kötü alışkanlıklardan öğrencilerin uzak tutulmaları amaçlandı.

Bu kapsamda Türkiye'de ilk defa Kırıkkale'de hayata geçirilen projeyle öğrencilere, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin insanlar üzerindeki yıkıcı ve olumsuz etkisi simülatör gözlüğünün yardımıyla uygulamalı öğretiliyor.

Alkol ve uyuşturucu olarak 2 bölüme ayrılan platformda, simülatör gözlüğüyle yürümeye çalışan öğrenciler, zararlı madde kullanımı sırasında denge sağlama, yürüme ve mantıklı düşünebilme konularında yaşanan sorunları deneyimleyebiliyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZE BU MADDELERİ KULLANMADAN TECRÜBE ETTİRİYORUZ"

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, 3 Avrupa ülkesiyle ortaklaşa düzenlenen projeyle alkol, tütün ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan zararlı maddelerle ilgili yürütülen çalıştay düzenlendiğini belirtti.

Çalıştay sonucunda simülatör sisteminin uygulanmaya başlandığını anlatan Çetin, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın bu zararlı maddeleri kullanmadan ne kadar zararlı olduğunu fark etmelerini amaçlıyoruz. Bununla ilgili İtalya'da kullanılan gözlüklerden ve platformdan getirttik. Bu gözlükler farklı promil derecelerinde alkol almış veya uyuşturucu kullanmış kişilerin beynindeki etkisini, gözlüğü taktıklarında çocuklarımıza veriyor. Çocuklarımızdan bu çizgileri takip etmelerini istiyoruz. Çizgileri öğrencilerimiz takip edemiyor, dengeleri bozuluyor, kararları yok oluyor. Zaman zaman birbirleriyle çarpışma veya sendeleme gibi sıkıntılar yaşanıyor. Bu proje alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin insan beynindeki dengeye yaptığı hasarı gözler önüne seriyor. Öğrencilerimize bu maddeleri kullanmadan bunu tecrübe ettiriyoruz ve bu zararlı maddelere ilgi duymamaları konusunda uygulamalı eğitim veriyoruz."

İl genelindeki yaklaşık 50 bin öğrenciye yönelik uyuşturucu ve alkolün zararlarıyla ilgili eğitim verdiklerini, simülasyonun bu eğitimleri daha da pekiştireceğini anlatan Çetin, uygulamayı, halka açık etkinliklerle vatandaşlara da tecrübe ettireceklerini söyledi.

Çetin, sürücü kurslarında eğitim alan sürücü adaylarını da simülasyonlu eğitime tabi tutacaklarını anlattı.

"ÇOK KÖTÜ BİR DENEYİM OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ OLDUM"

11’inci sınıf öğrencisi Ahmet Eren İsizu da okullarda alkol ve uyuşturucu maddenin zararlarının her zaman anlatıldığını belirtildi.

Ancak bu gözlükler takıldığında ne denli zararlar olabileceğini kavradıklarını söyleyen İsizu, "Bu zararlı maddelerin, kullanıldığında dengemizden tutun görmeye kadar zararları varmış. Bu gözlüğü takıp yürüdüğümde anladım. Çok acı veren bir his. Normal doğru yolda bile yürüyemezken bir de trafiğe çıkmak akıl karı değil. Çok kötü bir deneyim olduğunu öğrenmiş oldum" dedi.

11’inci sınıf öğrencilerinden Beyza Yüksel de alkol ve uyuşturucu maddenin zararlarını zaten bildiklerini ancak ne gibi etki yaptığını bilemediklerini söyledi.

Bu gözlükler sayesinde zararlı maddelerin vücuda nasıl bir zarar verdiğini anladıklarına dikkati çeken Yüksel, böyle bir tecrübe edinmelerinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı.