Şimdi 'yetenekler' yarışacak

Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren adaylar, 31 Temmuz’da sonuçlarını öğrenecek. Ancak bazı öğrencilerin önünde bir sınav daha var: Özel yetenek. Adaylar, seçmek istedikleri alanla ilgili sınavlara girecek. Her alanın sınavı farklı yapılırken, puanlama sistemi de değişiyor. Uzmanlar, adayları yeteneklerini çalışarak daha da geliştirmeleri konusunda uyarıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Adnan Koç, Marmara Üniversitesi (MÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Pınar ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Nihal Kafalı’dan öneriler aldık.

BAZI BÖLÜMLERDE YAŞ KRİTERİ VAR

Prof. Adnan Koç (İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü): Yetenek önemli ama tek başına yeterli değil. Geliştirilmezse körelir ve işe yaramaz. Alanın uzmanından alınacak doğru destekle, sistematik bir eğitim metodu izlemek, başarının anahtarı. Performansı arttırmak için uzun süreli, doğru metotlarla yapılandırılmış periyodik çalışma takvimine sadık kalmak da ayrıca önemli. Bu uzun maratona sabırla devam edenler, mutlaka karşılığını alır.

Sanat kurumları, alanların özellik ve amaçlarına göre kriterler belirliyor. Örneğin, bedensel performansın doğrudan etkilendiği alanlarda yaş sınırları olabiliyor. Sınava girmeden önce de ‘sınavı’ kazanmak gerekiyor. Yani öğrencinin nasıl ve hangi şartlarda hazırlandığı, sınav anından daha önemli.

ÖNCE ELEME SONRA KABUL

Tüm sanat kurumlarının yetenek sınavlarının hangi şartlarla yapılacağı ve genel soru tipleri, önceden detaylıca duyurulduğundan, adaylar sürprizle karşılaşmıyor. Sınavda, performans başarısına bakılıyor. Elbette ki panik, sıkılma gibi sıkıntılar varsa, giderilmeli ya da en aza indirilmeli. Konservatuvarımızın yetenek sınavı için önce YKS’den en az 150 puan alınmalı. Engelli adaylar için baraj, 100. Birinci aşama, eleme sınavı. Önkayıt yaptıran adaylar, müzik teorisi bölümünün yaptığı bu sınava giriyor. 100 üzerinden en az 50 puan alanlar, bölümlerin düzenlediği kesin kabul sınavına girmeye hak kazanıyor. Bölümlerin özelliklerine göre düzenlediği bu sınavda 100 üzerinden en az 70 alanların, puanı hesaplanıyor. Adaylar, sonuç ve kontenjana göre, en yüksek puandan itibaren tercih ettiği bölümlere yerleştiriliyor.

İYİ GÖZLEM, GÜÇLÜ GÖRSEL HAFIZA

Prof. Dr. Nihal Kafalı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı): Resim ve heykel için TYT’den 185 ve üstü; seramik ve cam tasarımı, grafik tasarım, tekstil ve moda tasarımı, geleneksel Türk sanatları, sahne dekorları ve kostümü, fotoğraf, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu içinse 225 ve üstü puan gerekli. Bu puanları alanlar en fazla üç bölüme başvurabilir.

Sanat ve tasarımın pek çok alanında eğitim, çizim yeteneğine dayalı olduğundan, karakalem desen ve gözlem yeteneğinizi geliştirin. Figür ve nesnelerin oranlarına, ışığa ve gölgelere dikkat edin. Bazı bölümlerde, adaylardan verilen konu doğrultusunda hayallerinde oluşturdukları bir kompozisyon çizmeleri isteniyor. Bunun için görsel hafızanızı ve çok çizim yaparak yeteneğinizi geliştirin. Aktüaliteyi, güncel sanat olaylarını takip edin, kültürel anlamda kendinizi geliştirmeniz de önemli. Yetenek sınavlarımız baraj ve bölüm yerleştirme olarak iki aşamalı. Fotoğraf baraj sınavı görsel içerikli, algılama ve görsel hafızayı test ediyor. Sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonununki ‘usta’lardan karakalem kopya sınavı. Diğer bölümlerde baraj sınavı çizime dayalı.

Baraj sınavından 100 üzerinden 40 ve üstü puan alanlar, yerleştirme sınavına girebiliyor. Her bölüm, bu sınavı adaylarda aradıkları özellikleri ve yetenekleri ortaya çıkartacak şekilde çizime dayalı yapıyor. Fotoğrafın yerleştirme sınavı, genel kültür, bilgi ve çizim sınavları olmak üzere tek oturumda, iki aşamalı; sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu renk uygulama sınavı ile dosya-mülakat olmak üzere iki oturum ve iki aşamalı. Bu sınavda 100 üzerinden en az 60 puan isteniyor.

KILAVUZU MUTLAKA OKUYUN

Prof. Dr. Salih Pınar (Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı): Spor bilimleri fakültelerinin artması, sektöre olumlu işgücü ve bilgi transferi sağladı. Fitness ve rekreasyon alanlarındaki hizmet sektörü, genç fakülte mezunları sayesinde ekonomik boyutta önemli sıçrama yaptı.

Girmesinde sağlık yönünden sakınca olmayan ve en az üç yıllık lisanslı sporcu olduklarını belgeleyen, lise ve dengi okullardan mezunlar, yetenek sınavına başvurabilir. Sınavımız, farklı aşama ve değerlendirme kriterlerinden oluşuyor. Bir kısmı uzun yıllar yapılan sportif faaliyetleri kapsıyor. Adaylar, fakültemizin ‘Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nu okumadan sınava gelmesin. Çünkü neler yapmaları gerektiğini bilmiyor, evrakı eksik getiriyor veya zamanında teslim edemiyorlar. Bu da puana olumsuz yansıyor.

Bazı adaylar sadece yetenek sınavının çok etkili olduğunu düşünüyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanları da ‘Genel Başarı Puanı’nın hesaplanmasında çok etkili. Sınavlar çok yalın ve objektif kriterlere dayanıyor. Aday, kuralları bilip hareketleri doğru yapınca, istediği başarıyı elde edebiliyor. Özel yetenek sınavı, erkekler için 1.500, kadınlar için 800 metre koşu performansı ile ‘Spor Deneyim Puanı’ değerlendirmesi olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümleri için koşu parkuru puanının yüzde 10’u ile spor deneyim puanının yüzde 90’ı; beden eğitimi ve spor öğretmenliği içinse koşu parkuru puanının yüzde 30’u ile spor deneyim puanının yüzde 70’i toplanıyor.

YETENEK SINAVI TAKVİMİ

MSGSÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Başvuru ve önkayıt: 13-17 Ağustos

Baraj sınavları: 4-5 Eylül (Bölümlere göre değişiyor)

Sonuçlar: 6 Eylül

Yerleştirme sınavları: 10-20 Eylül (Bölümlere göre değişiyor)

Sınav sonuçları: 21 Eylül

Kesin kayıtlar: 25-28 Eylül

Boş kontenjanlar için yedek liste ilanı, 1.-2. ve 3. kesin kayıtlar: 1-5 Ekim arasında

MSGSÜ İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI

Önkayıt: 13-17 Ağustos

Sınav: 27 Ağustos -10 Eylül

Sınav sonuçları: 11 Eylül

Kesin Kayıt: 1-5 Ekim

MÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Başvuru ve önkayıt: 1-5 Ağustos

Evrak teslim: 6-8 Ağustos (Saat: 09.30-16.30)

Sınav: 13-16 Ağustos

İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

Önkayıt: 23 Temmuz - 3 Ağustos

Eleme sınavları: 6-9 Ağustos

Sonuçlar: 10 Ağustos

Kesin kabul sınavları: 13-17 Ağustos

Sonuçlar: 29 Ağustos

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Başvuru ve önkayıt: 30 Temmuz- 9 Ağustos

Yerleştirme sınavı: 13-14 Ağustos (Bölüme göre değişiyor)

Sonuçlar: 16 Ağustos

Kesin kayıt: 3-5 Eylül

Boş kontenjanlar için yedek liste ilanı,1.-2. ve 3. kesin kayıt: 6-14 Eylül arasında

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Önkayıt: 6-14 Ağustos

Özel yetenek sınavı: 31 Ağustos-2 Eylül

Sonuçların duyurulmasının son günü: 5 Eylül

Asıl adayların kesin kayıtları: 6-12 Eylül

Yedek adayların kesin kayıtları: 13-19 Eylül

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Önkayıt: 1-26 Ağustos

1. aşama: 4 Eylül (09.00-12.00 arası)

2. aşama: 4 Eylül (14.00-17.00 arası)

1. ve 2. aşama sonuçları: 5 Eylül

Asil adayların kayıtları: 6–7 Eylül

Yedek adayların kayıtları: 10-14 Eylül

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

Önkayıt: 1-10 Ağustos

Sınav: 13-17 Ağustos

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Önkayıt: 1-5 Ağustos

Sınav: 13- 17 Ağustos

ATATÜRK TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Online başvuru: 1-8 Ağustos

Başvuru onayı: 9-14 Ağustos

Sınavlar: 13-16 Ağustos

Sonuçların ilanı: 31 Ağustos