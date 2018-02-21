Simav’a sınav merkezi açılıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bir sınav merkezi ve koordinatörlüğü daha açıyor. Merkezden yapılan açıklamaya göre, ÖSYM Yönetim Kurulu, Kütahya’nın Simav ilçesinde ÖSYM Sınav Merkezi ve Sınav Koordinatörlüğü açılmasına karar verildi.
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