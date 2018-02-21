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    Haberler >Eğitim>Simav’a sınav merkezi açılıyor

    Simav’a sınav merkezi açılıyor

    Hürriyet Eğitim
    21.02.2018 - 15:38 | Son Güncelleme:

    ÖSYM tarafından Kütahya’nın Simav ilçesine sınav merkezi ve sınav koordinatörlüğü açılacak.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bir sınav merkezi ve koordinatörlüğü daha açıyor. Merkezden yapılan açıklamaya göre, ÖSYM Yönetim Kurulu, Kütahya’nın Simav ilçesinde ÖSYM Sınav Merkezi ve Sınav Koordinatörlüğü açılmasına karar verildi.

    Etiketler: ÖSYM , Sınav Merkezi , Simav
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