Silahlı şiddette ürküten artış
Bireysel silahlanmaya karşı mücadele yürüten ‘Umut Vakfı’nın basındaki haberlere dayanarak hazırladığı rapora göre silahlı şiddet olayları son dört yılda yüzde 69 arttı. Marmara en çok suç işlenen bölge, İstanbul ise en olaylı il...
Bireysel silahlanmaya karşı mücadele yürüten ‘Umut Vakfı’ ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2018’ raporunu yayımladı. Vakıf, 2015’ten bu yana yerel gazeteler dahil
tüm basında ‘bireysel silahlı’ olaylarının taranması ve değerlendirmesiyle raporlar hazırlıyor. 2018 raporuna göre yaralamaya ve öldürmeye varan silahlı şiddet olayları son dört yılda yüzde 69 arttı.
2015 yılında 2 bin 175 silahlı olay basına yansırken, 2018 yılında bu sayı 3 bin 679 oldu. Geçen yıl basına yansıyan bu olaylarda tüfekler, tabancalar veya kesici aletlerle 2 bin 279 kişi öldürüldü, 3 bin 762 kişi de yaralandı.
Ateşli ve kesici aletlerle işlenen bu cinayetlerin 1478’inde tüfekler, 1429’unda tabancalar, 772’sinde ise kesici aletler kullanıldı.
2015’e göre tüfek alımında büyük bir artış olduğu görüldü.
KOZMOPOLİT KENTLER
Bireysel silahlarla 2018’de işlenen şiddet haritasına bakıldığında, nüfus yoğunluğu ve sanayinin olduğu, göçün yoğun yaşanması nedeniyle kozmopolit yapıya sahip kentlerde olayların daha çok yaşandığı görüldü. Bölgeler bazında ise nüfusun yoğun olduğu Marmara en çok suçun işlendiği bölge olarak ön plana çıktı.
Toplam 1032 olayın basına yansıdığı Marmara’da İstanbul en çok olayın yaşandığı il olarak dikkat çekti. 2017’de 351 olayın basına yansıdığı İstanbul’da 2018’de de toplam 472 olay yaşandı. İstanbul’da yaşanan olaylarda 2017’ye göre yüzde 34’lük artış oldu.
SAKARYA VE KOCAELİ
Marmara Bölgesi’nde en çok silahlı cinayetin işlendiği ikinci il ise basına yansıyan 166 olayla Sakarya oldu. Sakarya’yı 132 olayla Kocaeli izlerken Bursa ise bu yıl 122 olayla dördüncü sırada. Onları 35 olayla Tekirdağ, 34 olayla Balıkesir, 26 olayla Çanakkale, 18 olayla Edirne, 13 olayla Bilecik, 8 olayla Kırklareli ve 6 olayla Yalova izledi.
2018’de 1032 silahlı olayın basına yansıdığı Marmara’yı 646 olayla Orta Anadolu, 503 olayla Akdeniz, 483 olayla Karadeniz, 442 olayla Ege, 357 olayla Güney Doğu Anadolu ve 216 olayla Doğu Anadolu takip etti.
ÜLKEMİZDE 25 MİLYON SİLAH VAR
RAPORDA çözüm önerileri de şöyle özetlendi: “Ülkemizde yüzde 85’i ruhsatsız en az 25 milyon silah bulunuyor. Belki de bu rakam daha da fazla. Çünkü isteyen herkes, son yaşanan cinayetlerde de görüyoruz ki, çocuklar bile internetten silah sahibi oluyor ve kargoyla silahlar kapıya kadar gönderiliyor. Acil olarak her türlü şiddetin nedenleri masaya yatırılmalı. Çözümleri projelendirilip hemen uygulamaya geçmeli. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkililer internetten bir tıkla silah alımının önüne geçmeli. Son yıllarda kesici aletle işlenen cinayetlerde artışa da dikkat çekilerek, cezalarda ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’da ciddi düzenlemelere gidilmeli. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın aile içi şiddet konusunda ülke genelinde eğitim projeleri hazırlamalarını öneriyoruz.”
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