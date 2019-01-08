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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
08.01.2019 - 13:46, Son Güncelleme:/

‘Şila’ dersleri kaçırmıyor

Trabzon’da başlatılan ‘Ortahisar Sevgi Aşısı’ projesi kapsamında Trabzon Fen Lisesi’ndeki öğrencilerin sahiplendiği Golden cinsi köpek, okulun maskotu oldu. ‘Şila’ adı verilen sevimli köpek, okulda, dersliklerde, bahçede serbestçe dolaşıyor, uyuyor.

‘Şila’ dersleri kaçırmıyor
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) işbirliğince ‘Ortahisar Sevgi Aşısı’ projesi geliştirildi. Okullara kulübe ve sokak köpeği verilen projede, öğrencilerin hayvan sevgisinin yanı sıra bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ve bu sayede sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında, okullar ile bazı kamu kurumlarına kulübeler yerleştirilip, sahipsiz kedi ve köpekler sahiplendirildi.

Projede, Trabzon Fen Lisesi okul yönetimi de barınağa teslim edilen sahipsiz Golden cinsi bir köpeğin bakımını üstlendi. Okul öğrencileri ve okul idaresince bakımı üstlenen köpeğe ‘Şila’ adı verildi. Kısa sürede öğrencilere uyum sağlayan ve okulun maskotu haline gelen ‘Şila’ kimi zaman dersliklerde uyuyor.

‘Şila’ dersleri kaçırmıyor

‘SINAV STRESİNİ ALIYOR’
Fizik öğretmeni Ali Değirmenci, Şila’nın öğrencilerin sınav stresini üzerinden aldığını bu sayede de başarı oranının arttığını söyledi. Değirmenci, "Şila insan canlısı bir köpek. Artık okulun bir bireyi haline geldi. Zil çaldığı zaman hemen okulun içerisine koşup öğrencilerin onu sevmesini onunla oyun oynamasını istiyor. Derslere bizimle beraber giriyor. Sınıflara rahatlıkla girip çıkabiliyor. Bizimle burada yaşıyor. Öğrencilerimizin sınav stresi fazla. Sınavlarda bizimle birlikte gözetmen olarak sınıfa geliyor. Öğrencilerin sınav stresini alıyor. Öğrenciler yaşama ve eğitime daha çabuk motive oluyorlar. Onu çok seviyorlar" dedi.

‘Şila’ dersleri kaçırmıyor

‘O AİLEMİZDEN BİRİ OLDU’
Şila’nın bakımını öğrencilerin yaptığını ve köpeğin aileden biri olduğunu belirten Edebiyat öğretmeni Hatice Sula da "Canlıya verilen önemi çocukların üzerinde çok güzel gördük. Çocuklar Şila için özel kumbara yaptı. Okulda para toplandığında en kazançlı çıkan ‘Şila’ oluyor. Kendi harçlıklarından ona mama parası ayırıyorlar. Bir varlık bu kadar güzel herkesi kapsayamazdı. Öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerinin neşe kaynağı. Sevmenin sevilmenin ne demek olduğunu Şila ile pekiştiren öğrencilerimiz var. O ailemizden biri oldu” diye konuştu.

‘Şila’ dersleri kaçırmıyor

‘DERSLERİMİZ KEYİFLİ GEÇİYOR’
Trabzon Fen Lisesi öğrencisi Beyzanur Çarkacı, Şilayı çok sevdiklerini anlatarak şöyle konuştu:
"Sabah havlayarak bize ‘Günaydın’ diyor. Güne iyi başlamamızı sağlıyor. Şila bize bir canlıya bakmanın sorumluluğunu öğretti. Çok insancıl bir köpek. Derslerde bazen bize eşlik ediyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. Onu çok seviyoruz. İyi ki var."

Ömer Ahmet Akdeniz ise "Derslerimiz daha keyifli geçiyor. Okulda yatılı kalan öğrencilere güzel bir arkadaş oldu. Okula girer girmez gözlerimiz onu arıyor. Şila’yı besliyoruz, bakımını yapıyoruz. Bu bize ayrı bir mutluluk ve sorumluluk aşıladı" dedi.

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