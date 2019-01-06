Şiddeti araştıracak komisyon kurulacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Çankaya Üniversitesi’nde görev yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öğrencisi tarafından odasında öldürülmesinin ardından üniversitelerde şiddetin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
SARAÇ, SOYLU’YU ARADI
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerdeki şiddet olaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştü. Prof. Saraç, Süleyman Soylu’dan şiddet olaylarının engellenmesi yönünde yapılacak çalışmalara katkı sağlamaları ve bu konuda bakanlık olarak destek olmalarını istedi. Bakan Soylu, YÖK Başkanı Saraç’a konuyla ilgili her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.
ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAK
Yapılan görüşme sonunda İçişleri Bakanlığı’nın temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun acil olarak kurulması kararlaştırıldı. Bu ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içerisinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak, bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılmasıyla kampuslarda ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek. Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Alınacak tedbirlere ilişkin teklifler İçişleri Bakanı ile YÖK Başkanı’na sunulacak ve ardından uygulamaya konulacak.
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