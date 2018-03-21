‘Şiddeti Anlama Kongresi’ başlıyor

Doktorlar, psikologlar, eğitimciler, hukukçular, akademisyenler şiddeti anlamak ve önlemek için kongrede buluşacak. Üçüncü Ulusal Şiddeti Anlama Kongresi, Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği (İMDAT) ve MEF Üniversitesi birliğinde, 22-24 Mart tarihlerinde MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde düzenlenecek.

KONGRE TEMASI: SALDIRGAN-MAĞDUR İLİŞKİLERİ

Etkinliğin bu seneki teması, ‘saldırgan-mağdur ilişkileri’ olarak belirlendi. Bu çerçevede, saldırgan ve mağdur açısından kadına, çocuğa, yaşlıya ve hayvana şiddet ayrı ayrı değerlendirilecek. Bunun yanında, şiddetin en az insanlar kadar, gerçek mağduru olan hayvanlara karşı şiddet, bu konudaki yasal düzenlemelerin eksikliği ele alınacak. Savunmasız oldukları çocuklarınki kadar hatırlanmayan, yaşlılara karşı şiddet, yaşlılık tanımı, yaşlılarda demans ve şiddet, bakıma muhtaç kişilerin miras avcılarına karşı korunması gibi pek çok konuyla birlikte değerlendirilecek. Tüm bu meseleler, ana akım ve sosyal medyanın etkileri, ataerkil toplum yapısı ve mağdurların şiddet sonrası psikolojik durumları etrafında yeniden konuşulacak.