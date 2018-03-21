Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>‘Şiddeti Anlama Kongresi’ başlıyor

    ‘Şiddeti Anlama Kongresi’ başlıyor

    Hürriyet Eğitim
    21.03.2018 - 16:06 | Son Güncelleme:

    Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ‘Ulusal Şiddeti Anlama Kongresi’ 22-24 Mart tarihleri arasında yapılıyor. Kongrede hukukçular, akademisyenler, eğitimciler öğrencilerle bir araya gelecek.

    Doktorlar, psikologlar, eğitimciler, hukukçular, akademisyenler şiddeti anlamak ve önlemek için kongrede buluşacak. Üçüncü Ulusal Şiddeti Anlama Kongresi, Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği (İMDAT) ve MEF Üniversitesi birliğinde, 22-24 Mart tarihlerinde MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde düzenlenecek.

    KONGRE TEMASI: SALDIRGAN-MAĞDUR İLİŞKİLERİ
    Etkinliğin bu seneki teması, ‘saldırgan-mağdur ilişkileri’ olarak belirlendi. Bu çerçevede, saldırgan ve mağdur açısından kadına, çocuğa, yaşlıya ve hayvana şiddet ayrı ayrı değerlendirilecek. Bunun yanında, şiddetin en az insanlar kadar, gerçek mağduru olan hayvanlara karşı şiddet, bu konudaki yasal düzenlemelerin eksikliği ele alınacak. Savunmasız oldukları çocuklarınki kadar hatırlanmayan, yaşlılara karşı şiddet, yaşlılık tanımı, yaşlılarda demans ve şiddet, bakıma muhtaç kişilerin miras avcılarına karşı korunması gibi pek çok konuyla birlikte değerlendirilecek. Tüm bu meseleler, ana akım ve sosyal medyanın etkileri, ataerkil toplum yapısı ve mağdurların şiddet sonrası psikolojik durumları etrafında yeniden konuşulacak.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Eğitim , ÖĞRETMEN , Ulusal Şiddeti Anlama Kongresi
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri