Siber güvenlik için çalışacaklar
Boğaziçi Üniversitesi ve HAVELSAN, siber güvenlik ve 5G projeleri için ortak çalışacak.
Boğaziçi Üniversitesi ve HAVELSAN arasında ‘Ar-Ge ve Ürünleştirme Çerçeve Sözleşmesi’ imzalandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve HAVELSAN CEO’su Ahmet Hamdi Atalay’ın imzaladığı sözleşmenin amacı, “Türkiye’nin global ürün ve marka çıkarma hedefine katkı sağlamak” olarak açıklandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından iki kurumun ilgili uzmanları tarafından bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Belirlenen siber güvenlik ve 5G alanlarındaki iki proje için, kapsam belirlendi ve iş bölümü yapıldı. Her iki projenin yönetimi ve çıktılarının ürünleştirilmesi konusunda, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin aktif görev alması planlanıyor.
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