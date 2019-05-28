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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
28.05.2019 - 15:51, Son Güncelleme:/

Siber güvenliği deneyimleyerek öğreniyorlar

Türkiye’nin dört bir tarafından online sınavda başarılı olarak seçilen 20 kişi ‘Cyberio Hacker Camp’a katıldı. ‘Zafiyet Tespiti’nden ‘Parola Kırma Saldırıları’na kadar birçok konuda eğitim alan katılımcılar, uygulamalı olarak sızma testleri de gerçekleştirdi.

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Beykoz Üniversitesi Bilişim Kulübü, Siber Kulübü ve Privia Security ortaklığıyla yapılan ‘Cyberio Hacker Camp’a online sınavı başarıyla geçen 20 kişi katıldı. Üniversitenin Lisans Programları Yerleşkesi bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilen etkinlik Bilgisayar Programcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Gözde Mihran Altınsoy koordinatörlüğünde yapıldı. Kampa katılanlara Privia Security Siber Güvenlik ekibinden Talha Aydın ve Ramin Karimkhani mentorlüğünde siber güvenlik uzmanları Eyüp Çelik, Muhammet Dilmaç ve Anıl Mamak tarafından beş gün boyunca eğitim verildi.

KATILIMCILARA SERTİFİKA VERİLDİ
20 katılımcı; ‘Bilgi Toplama’, ‘Zafiyet Tespiti’, ‘Exploitation’, ‘Privilege Escalation’, ‘Post Exploitation’, ‘Web Uygulama Güvenliği’, ‘Uygulamalı Sızma Testi’, ‘Veri Tabanı Güvenliği’, ‘Ağ Güvenliği’ ve ‘Parola Kırma Saldırıları’ konularında eğitim aldı. Eğitim boyunca edindikleri bilgileri kullanma şansı da bulan katılımcılar, ‘PriviaHub’ platformu üzerinde bulunan birbirinden farklı sisteme sızma girişimlerini deneyimledi. Brute-Force saldırılarıyla zayıf parola kullanılan işletim sistemlerine, veri tabanlarına ve zafiyet olan işletim sistemlerine sızan katılımcılar, zayıf parola kullanımının istismarı için kullanılan saldırı yöntemlerini de pratik uygulamalarla gerçekleştirdi. Zafiyet barındıran sistemlere yönelik ‘exploitation’ yapılarak, saldırganların kullandığı güncel yöntem ve teknikler tecrübe edildi.

Eğitimin son gününde Privia Security Kurucusu Eyüp Çelik, ‘Veritabanı Sistemlerine Yönelik Saldırılar’ konulu bir eğitim verdi. Eğitimde sistem zafiyetlerinden yararlanarak yetki yükseltme konusunda bilgiler verildi ve sanal sistemler üzerinde uygulamalar yapıldı. Eğitim sonunda katılımcılara Privia Security tarafından ‘Katılım Sertifikası’ verildi. Siber güvenlik alanında çalışacak kişilere ihtiyacın artması ve nitelikli eleman talebinin birçok alanda kendini göstermesi nedeniyle bu tarz eğitimlerin devamlılığını önemsediklerini belirten Gözde Mihran Altınsoy, etkinliklerini sürdüreceklerini söyledi.

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