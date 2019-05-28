Siber güvenliği deneyimleyerek öğreniyorlar
Türkiye’nin dört bir tarafından online sınavda başarılı olarak seçilen 20 kişi ‘Cyberio Hacker Camp’a katıldı. ‘Zafiyet Tespiti’nden ‘Parola Kırma Saldırıları’na kadar birçok konuda eğitim alan katılımcılar, uygulamalı olarak sızma testleri de gerçekleştirdi.
Beykoz Üniversitesi Bilişim Kulübü, Siber Kulübü ve Privia Security ortaklığıyla yapılan ‘Cyberio Hacker Camp’a online sınavı başarıyla geçen 20 kişi katıldı. Üniversitenin Lisans Programları Yerleşkesi bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilen etkinlik Bilgisayar Programcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Gözde Mihran Altınsoy koordinatörlüğünde yapıldı. Kampa katılanlara Privia Security Siber Güvenlik ekibinden Talha Aydın ve Ramin Karimkhani mentorlüğünde siber güvenlik uzmanları Eyüp Çelik, Muhammet Dilmaç ve Anıl Mamak tarafından beş gün boyunca eğitim verildi.
KATILIMCILARA SERTİFİKA VERİLDİ
20 katılımcı; ‘Bilgi Toplama’, ‘Zafiyet Tespiti’, ‘Exploitation’, ‘Privilege Escalation’, ‘Post Exploitation’, ‘Web Uygulama Güvenliği’, ‘Uygulamalı Sızma Testi’, ‘Veri Tabanı Güvenliği’, ‘Ağ Güvenliği’ ve ‘Parola Kırma Saldırıları’ konularında eğitim aldı. Eğitim boyunca edindikleri bilgileri kullanma şansı da bulan katılımcılar, ‘PriviaHub’ platformu üzerinde bulunan birbirinden farklı sisteme sızma girişimlerini deneyimledi. Brute-Force saldırılarıyla zayıf parola kullanılan işletim sistemlerine, veri tabanlarına ve zafiyet olan işletim sistemlerine sızan katılımcılar, zayıf parola kullanımının istismarı için kullanılan saldırı yöntemlerini de pratik uygulamalarla gerçekleştirdi. Zafiyet barındıran sistemlere yönelik ‘exploitation’ yapılarak, saldırganların kullandığı güncel yöntem ve teknikler tecrübe edildi.
Eğitimin son gününde Privia Security Kurucusu Eyüp Çelik, ‘Veritabanı Sistemlerine Yönelik Saldırılar’ konulu bir eğitim verdi. Eğitimde sistem zafiyetlerinden yararlanarak yetki yükseltme konusunda bilgiler verildi ve sanal sistemler üzerinde uygulamalar yapıldı. Eğitim sonunda katılımcılara Privia Security tarafından ‘Katılım Sertifikası’ verildi. Siber güvenlik alanında çalışacak kişilere ihtiyacın artması ve nitelikli eleman talebinin birçok alanda kendini göstermesi nedeniyle bu tarz eğitimlerin devamlılığını önemsediklerini belirten Gözde Mihran Altınsoy, etkinliklerini sürdüreceklerini söyledi.
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