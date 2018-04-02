Sevin, bebeğinizin beyni gelişsin

İsterseniz önce çocuğu doğuralım: Doğdu ve ağlamaya başladı, bunu başardık. Sonra meme emmeye başladı, bunu da başardık. Kollar ve bacaklar hareket ediyor. Sonuç: Çocuğun hareket gelişimi normal gibi. Güzel ses tonuyla dokunuyorsunuz ve tebessüm ediyorsunuz, bebeğinizin bilgi biriktirmesi için beynin arka bölgelerini olumlu etkiliyorsunuz. Ev gürültüsüz, güzel olumlu ses tonlarınızı işitiyor ve bebeğinizi nasıl kucaklayacağınızı biliyorsunuz, kollarını bacaklarını örtülerle sıkıştırmadınız. Bu sevgiyle beynin arka bölgelerinin gelişimini desteklerken erkenden akademik alanlar, derinlik algısı, mekan algısı, ses algısı, konuşmayı algılama, nesne ve yüz algılarının vb. gelişmesini de destekliyorsunuz. Birkaç hafta sonra sizi gözleriyle kısa süreli izlemeye başladıysa, o halde beynin omuriliğe doğru olan kısmıyla akıl yürütme, sosyal ilişkilerle ilgili alanları da gelişiyor işte… Her gün bebeğinizi uyanıkken okşuyor musunuz, gülücükler yolluyor musunuz, bazen biraz yandan seslendiğinizde sizin sesinize dönüyor mu? Evet mi? O halde ilk üç ay gelişiminin normal olabileceği izlenimini aldınız. İlk üç ay beslenmesine, enfeksiyonlardan korunmasına, tüm elektronik cihazlardan uzak kalmasına da dikkat ettiniz.

SEÇİLMİŞ ÇEVRESEL UYARANLARI ARTIRIN

Şimdi 3-6 ay gelişimi sürecinde oturma dengesi gelişecek ve çevreye ilgi artacak . Artık sizin daha seçilmiş çevresel uyaranları arttırma vaktiniz geldi. Gözleriyle etrafı izliyor yani sosyal, duygusal yönden gelişim artıyor. İlk 6 ayda gelişiminde tereddütleriniz varsa gecikmeden gelişim nörolojisini bilen uzmana danışmalısınız tam bu aylarda… Verilen uyaranları daha da dikkatli kullanmamız gerekiyor. Örnek televizyon, tablet, yüksek seslere maruz kalma, yeteri kadar dokunulmama, kötü ses tonuyla hitap etmeye maruz kalmamalı. Neden son yıllarda otizm, atipik otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi tanılar alan çocukların sayısı arttı?

KÖTÜ SES TONUNDAN KAÇININ

Çocuğunuz 6 -12 ay civarında. Artık konuşulanları anlamaya ve hatta hareket ederek kendisini ifade etmeye başladı. Hareket etmek, anne karnında başlıyor, doğumdan hemen sonra ilkel refleksler aracılığıyla gelişim izliyoruz. Beynin ön tarafı ve beyincik geliştikçe sizinle görme, işitme, oturma, emekleme, sıralama, söylediklerinizin bir kısmını anlama, hatta taslak seslerle size cevap vermeye başlayacaktır. Bu aşamada bilişsel, sosyal, duygusal, ince ve kaba el, kol, bacak, gövde hareketleri dediğimiz hareketler de gelişecektir. Bu aşamadan sonra yemek yedirirken televizyon seyrettirmek, eline tablet vermek, onunla ten teması kurmamak, olumsuz cümleler kurmak, kötü ses tonuyla konuşmak çocuğunuzun normal hatta daha iyi gelişmesini engelleyecek ve iletişimi bozacaktır. Bu nedenlerle otizm, atipik otizm, uyaran eksikliği, hiperaktivite, dikkat eksikliği, disleksi, öğrenme güçlüğü tanılarındaki artışın nedenlerinin hem genetik- heredite -kalıtsal yönü hem de bu etkenlerin de dikkate alınması ve uzmanlara bilgi verilmesi gerekiyor.

MUTLU ÇOCUKLARLA YAŞAMAK DİLEĞİYLE

Bu bilgileri doğru uygulayalım, çocuğumuzun sonraki yıllarında okul öncesi ve ilkokul dönemlerinde de hekimlere, eğitimcilere ve tabii ki sevgili çocuklarımızla daha üretken vakit ayırabilelim. Doğru uyguladığımız her şeye rağmen gelişim gecikmesi oluştuysa çocuğumuzun daha başarılı ve mutlu olabilmesi için erken aylarda doğru terapi ve eğitime başlayabilelim. Mutlu çocuklarla yaşamamız dileğiyle.

DR. BÜLENT MADİ KİMDİR?

Dr. Bülent Madi 1976’da İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, 1980’de aynı üniversiteden ‘nöroloji uzmanlığı’nı aldı. 1982-2002 yılları arasında kurucularından olduğu Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’na bağlı rehabilitasyon merkezlerinde nöroloji uzmanı olarak görev yaptı, aynı kurumda 2009-2012’de Araştırmalar ve Rehabilitasyon Direktörlüğü’nde bulundu. 10 binin üzerinde gelişimsel sorunu olan çocuğun tanılanması, eğitim ve rehabilitasyonunun programlanmasıyla ilgilendi. 1989-2002 yılları arasında Amerikan Hastanesi’nde nöroloji uzmanı olarak çalıştı. 1989-2011 arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.

1980 yılından bu yana muayenehanesinde çalışıyor. Ayrıca huzurevlerinde konsültan hekim olarak görev yapmaya, birkaç üniversitede öğretim görevliliğini sürdürmeye devam ediyor. Dr. Bülent Madi’nin 2014 yılında ‘Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur?’ 2010 yılında ‘Aşk ve Beyin’ adlı kitapları yayımlandı. Ayrıca Dr. Bülent Madi; ‘Saraydan Sokağa Oyun’, ‘Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bakış’, ‘Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim’, ‘Farklı Gelişen Çocuklar’ gibi birçok kitapta da bölüm yazarlığı yaptı. Dr. Bülent Madi, bu yıl 25’inci yılını kutladıkları Altis İletişim ve Genel Danışmanlık Merkezi’nde, bebeklikten yaşlılığa kadar birey ve ailelere nörogelişimsel destek çalışmalarının ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu yürütüyor. Son yıllarda çalışma konularını; çocuklarda beyin ve hareket gelişimi, nöropsikoloji, öğrenmenin arttırılması, plastik sanatlar, nöropsikoloji temelleri, zeka ve yetenek, bunamalar, baş ağrıları, hareket ve yürüme bozuklukları, üzerine yoğunlaştırdı. Madi, aynı zamanda Yankı Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık’ta danışman nörolog olarak çalışmalara destek veriyor.