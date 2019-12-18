Sessiz müzayedenin geliri TOÇEV’e

Bu sene kuruluşunun 25’inci yılını kutlayan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve Four Seasons Hotel Bosphorus işbirliğiyle sessiz müzayedesi 23 Aralık’ta gerçekleştirecek. Müzayedeye aralarında Atıl Kutoğlu, Esra Üstünkaya, Neval Güler, Sezgin ve Saniye Elmas, Canan İmer, Hülya Kalyoncu, Begüm Gazioğlu, Tuba Peksayar, Buse Terim, Emek Külür gibi isimlerin de bulunacağı konuklar katılacak. Müzayede de ‘Çocuk ve İfade’ teması kapsamında Dilek Çıkrıkçıoğlu, Berfin Uluman, Pemra Aksoy, Beygü Gökçin, Martin Harrison, Sait Mingü, Öner Başkan, Şahin Paksoy, Kadir Akorak, Mehmet Kıran, İsmail Acar, Ali Elmacı, Cem Sağbil, Yiğit Yazıcı, Fotoğraf Sanatçısı Tamer Yılmaz gibi değerli sanatçıların ürettikleri ve bağışladıkları 15 eser satışa sunulacak. Gizem Pamukçu Tatlıcı’nın yöneteceği sessiz müzayede de eserlerin satışından elde edilen gelir, TOÇEV’e bağışlanarak okumaya istekli çocuklara destek sağlanacak.