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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Servisçi firarda! Ehliyetsiz sürücü öğrencileri bırakıp kaçtı

Yeni eğitim yılının başlamasıyla İstanbul’un birçok noktasında okul servisleri denetlendi. Zincirlikuyu’daki denetimlerde bir servis şoförünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Para cezası kesilen şoför, aracı ve içerisindeki öğrencileri denetim noktasında bırakarak kaçtı. Öğrenciler başka bir servis aracına bindirilerek okullarına gönderildi. Ehliyetsiz sürücü Yıldırım Şen, “Lütfen beni çekmeyin. Patron görmesin. İşten kovar” dedi.

Servisçi firarda! Ehliyetsiz sürücü öğrencileri bırakıp kaçtı
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber yüzlerce okul servisi trafiğe çıktı. İstanbul’da da 20 bin okul taşıtı yollardaydı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 07.00 sıralarından itibaren şehrin birçok noktasında okul servislerine yönelik trafik denetimi yaptı. Kontrol noktalarından biri de Zincirlikuyu oldu. Polis ekipleri servis araçlarındaki ‘Dur’ ve ‘Okul Taşıtı’ levhalı ikaz ışıklarını, emniyet kemerlerini, aracın genel görünüşünü, muayene belgelerini, ehliyet, ceza puanlarıyla ilgili evrakları ve sürücülerin evraklarını denetledi. Polis ekipleri yaklaşık 100 servis aracını denetime aldı. 12 servis aracına cezai işlem uygulandı. Aracın arkasındaki ‘Dur’ ikaz ışığı çalışmayan servis sürücüsü Hakkı Yıldırım, “Denetimler yerinde ve devam etmeli. Benim aracımın ikaz lambası çalışmıyormuş. Bozulduğunu bilmiyordum. Araçta kemerler mevcut, muayeneler tam. Ancak ikaz lambamı yaptıracağım” dedi. Sürücü Yıldırım’a 235 lira para cezası kesildi.

Servisçi firarda Ehliyetsiz sürücü öğrencileri bırakıp kaçtı

CEZADAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

Zincirlikuyu’da servis araçlarına yönelik denetimler sırasında ilginç anlar yaşandı. Durdurulan bir özel okul servisindeki sürücü, rehber ve öğrencilerin kemerleri takılı, ikaz lambaları ise çalışıyordu. Araç uygulama noktasında örnek bir servis aracı olarak gösterildi. Ancak sürücüsü Yıldırım Şen’in kimlik bilgileri incelediğinde gerçek ortaya çıktı. Trafik ekiplerinin denetleme sırasında durdurdukları servis sürücüsü Şen’in bilgisayar kontrolünde hiç ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Araç, içerisindeki minik öğrencilerle birlikte bekletildi. 2 bin 18 lira para cezası kesilen Şen yaptığı açıklamada, “Lütfen beni çekmeyin. Patron görmesin. İşten kovar” dedi.

Servisçi firarda Ehliyetsiz sürücü öğrencileri bırakıp kaçtı

Polislerin servis minibüsünü bağladığı Şen, ceza kesilmesinin ardından önce aracının yanına gitti. Burada bir süre duran ve sigara içen Şen, aracın etrafında tur atmaya başladı. Şen, daha sonra aracın arkasından uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Servisçi firarda Ehliyetsiz sürücü öğrencileri bırakıp kaçtı

ÖĞRENCİLER BİR SAAT BEKLEDİ

Öğrenci servisindeki rehber ise Yıldırım Şen’in kendilerini bırakarak gitmesine tepki gösterdi. Okul servisinde rehberlik yapan kadın, “İki hafta önce bizim şirkette işe başladı. İşe girerken ehliyetini kaybettiğini söylemiş. Ehliyetinin bir fotokopisiyle diğer belgelerini şirkete verip işe başlamış. Biz ehliyeti olduğunu biliyorduk. Şimdi polisler hiç ehliyeti olmadığını söyledi. Şok oldum. Yıldırım beyin değişik tavırları vardı. İlgisiz, dalgın bir kişiydi. Bu durumu şirkete iletmiştim. Şimdi de bizi bırakıp gitti. Öğrencilerle ortada kaldık” diye konuştu.

Servis aracının rehberi firmayı arayarak ehliyeti olan bir sürücünün denetim noktasına gelmesini istedi. Yaklaşık bir saat sonra başka bir servis aracı uygulama noktasına gelerek öğrencileri aldı. Araç ise otoparka çekildi.

ÇOCUKLAR BAŞKA SERVİSE BİNDİRİLDİ

Ehliyetsiz olduğu için ceza kesilen sürücü Yıldırım Şen, bir süre sonra gözden kayboldu. Bir saate yakın bekleyen öğrenciler ise firmanın yolladığı yeni servise binerek okullarına gönderildi.

MUAYENESİZ ARAÇ DURDURULDU

Anadolu yakasındaki servis araçlarının denetim noktası Ataşehir Turgut Özal Bulvarı oldu. Denetimlerde, sigortası olmayan bir sürücü bekletilerek yeni servis istendi. Çocuklar gelen servise aktarılarak okula gönderildi. Muayenesi yapılan okul servisi, daha sonra ekiplerce bırakıldı. Bu arada, telefonla konuşan bir İETT şoförüne de para cezası kesildi. Denetimi cezasız geçen şoför Şamil Kartal, “Kazasız belasız bir yıl olsun. Çocukların güvenliği bize emanet. Ben her zaman diyorum, çocukları sevmeyen yapmasın bu işi. Aileler en değerli varlıklarını bize teslim ediyor” dedi. İstanbul trafiğinde son durum drone ile havadan izlendi.

Öte yandan birçok ilde de okul servisi denetimi yapıldı. Kahramanmaraş’ta 160 okul servisini denetleyen jandarma ekipleri, trafik kurallarına uymayan 23 sürücüye 5 bin 835 TL ceza kesti. (Aziz ÖZEN / İSTANBUL)

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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