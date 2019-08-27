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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Servis odalarından velilere uyarı: Tarife dışında ödeme yapmayın

Türkiye genelinde on binlerce okul servis aracı, 9 Eylül’de yeniden yollara çıkacak.

Servis odalarından velilere uyarı: Tarife dışında ödeme yapmayın
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Bu yıl aileleri, henüz tarifeler kesinlik kazanmasa da yıllık enflasyon oranına paralel bir zam bekliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir okul servis araçları işletmecileri esnaf başkanları ise aileleri belirlenen tarifelerin dışında ödeme yapmamaları konusunda uyarıyor. Böyle bir talep olursa, belediyelerdeki ilgili birimlere şikayette bulunmasını tavsiye ediyor. Esnaf başkanlarının ailelere önerileri şöyle:

- Bulunduğunuz ilde, esnaf odalarınca belirlenen tarifeleri öğrenin. Okul ile ev arasındaki kilometreden emin olun. Bu tarifelerin üzerinde ücret talep edilirse yetkililere bildirin, esnaf odalarını bilgilendirin.
- Servis araçlarını siz de görün. Aracın yaşı, emniyet kemeri, arkasındaki ‘dur’ levhasının durumu ve gerekli işaretlemelerin uygun olup olmadığını inceleyin. Plakasını not alın. Ayrıca belediyelerde ilgili müdürlüklerden araç ve sürücüyle ilgili belgelere de ulaşabilirsiniz. Herhangi bir olumsuzlukta ilgililerle iletişime geçin.

İLETİŞİM BİLGİSİNİ ALIN
- Servis sürücüsüyle iletişim kurun. Sizde iletişim bilgilerinin olduğundan emin olun.
- Servis araçlarında öğrencilere rehberlik edecek personelin olup olmadığına bakın.
- Servis araçlarının öğrencileri, okulun içinden alması ve bırakması güvenli. Eğer okul bahçesinden almıyorlarsa, okul yönetimiyle iletişim kurun.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ GÜVENLİK ŞARTLARI ARTTI
Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde 2017’de düzenleme yapıldı. Yönetmelik hükümleri İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından birlikte yürütülüyor. Buna göre, araç takip sistemi zorunlu hale getirildi. Şoföre hekimden her yıl rapor şartı getirildi. İçişleri Bakanlığı’na verilen denetim görevi için komisyonlar kuruldu. Kovuşturma ve soruşturmalar şoförlüğe engel sayıldı. Araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakıldı. Üç noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk zorunlu oldu. Servis araçları, fabrika çıkışında üzerinde bulunan mevzuata uygun renkli camları, 3 Eylül 2020’ye kadar kullanabilecek.

SÜRÜCÜYÜ ARAŞTIRIN
Hamza Öztürk (İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı): İstanbul’da 20 bin okul servis aracı, trafikte olacak. Zam henüz belli değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki komisyonun kararını bekliyoruz. Umarım kimseyi mağdur etmeyen bir oran açıklanır. Ancak artış oranı ne olursa olsun veliler, kesinlikle tarife dışında ödeme yapmasın. Aileler, servis araçları ve sürücü hakkında tüm belgelere ve raporlara belediyenin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden ulaşabilir. Sürücünün ulaşım bilgisini de edinsinler.

Halil İbrahim Seyfi (Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı): Ankara’da 7 bin 329 okul servisi var. Bunlar ve sürücülerinin her türlü kaydı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde. Aileler çocuklarının ‘C plakalı’ servislere bindiğinden emin olsun. Denetim dışındaki korsan servislerden uzak dursun. Bunlar belirlenen tarifelerin çok altında taşımacılık yapıyor. Aileler ucuz olduğunu düşünerek bunları tercih edebiliyor. Çocukların güvenliği bu şekilde göz ardı edilmemeli. Ankara’da bizim zam teklifimiz yüzde 13 oldu. Bunun hem veliler hem de sektörde mağduriyet yaratmayacağını düşünüyoruz.

Hasan Basri Bostancı (İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı): İzmir’de yaklaşık 5 bin araç 9 Eylül’de trafiğe çıkacak. Yüzde 15-20 arasında tarifeye bir zam yapılacağını düşünüyoruz. Yani evi okula 0-3 kilometre arasında olan bir öğrenci aylık olarak geçen yıl 200 TL öderken, bu yıl 220 TL verebilir. Bu henüz netlik kazanmadı. Aileler, tarifeler dışında ödeme yapmasın.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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