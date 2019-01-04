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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
04.01.2019 - 16:02, Son Güncelleme:/

Servis bekleyen çocukları üşümesin diye kulübe yaptı

Yakup Engin, yaşadığı köyden taşımalı eğitimle il merkezine giden çocuklarının okul servisi beklerken üşümemesi için yol kenarına kulübe yaptı.

Servis bekleyen çocukları üşümesin diye kulübe yaptı
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Muş'ta yedi çocuk babası Yakup Engin, taşımalı eğitimle il merkezine giden çocuklarının yolda okul servisi beklerken üşümemeleri için brandadan kulübe inşa etti. İl merkezine bağlı Mercimekkale köyü yakınlarında ikamet eden ve taşımalı eğitimle il merkezine giden çocuklarının Varto-Muş kara yolunda okul servisi beklerken soğuktan etkilenmemesi için yol kenarında kulübe yapan Engin, ateş de yakıyor.

Servis bekleyen çocukları üşümesin diye kulübe yaptı

'ÇOCUKLARIM İÇİN HER ŞEYE KATLANIRIM'
Kar ve tipi nedeniyle okul servisini beklerken çocukların üşüdüğünü belirten Engin, şunları anlattı:
"Ben de çareyi onlar için kulübe yapmakta buldum. Evimiz köye uzak bir bölgede. Çocuklarımdan ikisi taşımalı eğitimle il merkezine gidiyor. Diğer üç çocuğumu da ben köye götürüp getiriyorum. Hep birlikte evden çıkıp kulübede okul servisini bekliyoruz. O esnada ateş yakıp çocukların ısınmasını sağlıyorum. Servis iki çocuğumu alıp gittikten sonra biz de köye gidiyoruz. Bazen tipi oluyor, yağmur oluyor, kar oluyor. Çocuklarım için her şeye katlanırım."

Servis bekleyen çocukları üşümesin diye kulübe yaptı

Muş Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Ömer Engin de babalarının büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini söyledi. Ömer, "Biz de onu okuyup, derslerimizdeki başarımızla mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.

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