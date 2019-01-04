Servis bekleyen çocukları üşümesin diye kulübe yaptı
Yakup Engin, yaşadığı köyden taşımalı eğitimle il merkezine giden çocuklarının okul servisi beklerken üşümemesi için yol kenarına kulübe yaptı.
Muş'ta yedi çocuk babası Yakup Engin, taşımalı eğitimle il merkezine giden çocuklarının yolda okul servisi beklerken üşümemeleri için brandadan kulübe inşa etti. İl merkezine bağlı Mercimekkale köyü yakınlarında ikamet eden ve taşımalı eğitimle il merkezine giden çocuklarının Varto-Muş kara yolunda okul servisi beklerken soğuktan etkilenmemesi için yol kenarında kulübe yapan Engin, ateş de yakıyor.
'ÇOCUKLARIM İÇİN HER ŞEYE KATLANIRIM'
Kar ve tipi nedeniyle okul servisini beklerken çocukların üşüdüğünü belirten Engin, şunları anlattı:
"Ben de çareyi onlar için kulübe yapmakta buldum. Evimiz köye uzak bir bölgede. Çocuklarımdan ikisi taşımalı eğitimle il merkezine gidiyor. Diğer üç çocuğumu da ben köye götürüp getiriyorum. Hep birlikte evden çıkıp kulübede okul servisini bekliyoruz. O esnada ateş yakıp çocukların ısınmasını sağlıyorum. Servis iki çocuğumu alıp gittikten sonra biz de köye gidiyoruz. Bazen tipi oluyor, yağmur oluyor, kar oluyor. Çocuklarım için her şeye katlanırım."
Muş Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Ömer Engin de babalarının büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini söyledi. Ömer, "Biz de onu okuyup, derslerimizdeki başarımızla mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.
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