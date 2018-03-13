Sendikadan nöbet uygulamasına tepki

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, okullardaki öğretmen nöbetleriyle ilgili karar aldıklarını açıkladı. Öğretmenlere haftada birden fazla nöbet verilmesine ve bunlara ücret ödenmemesine tepki gösterdiklerini açıklayan sendika, ikinci nöbet görevlerini yerine getirmeyeceklerini belirtti. Öğle arasında tutulan nöbetlere de karşı çıkan Türk Eğitim Sen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Nöbet görevleri ne yazık ki suiistimale açık. Bu görevi yerine getiren öğretmenlere angarya işler yükleniyor. Nöbet görevi hak ve hukuk gözetilmeden yapıldığında öğretmenleri huzursuz kılıyor, çalışma barışını bozuyor, moral ve motivasyonu düşürüyor. Sendikamız bu doğrultuda okul nöbetleriyle ilgili 4 ayrı eylem kararı aldı. Tam gün eğitim yapılan okullarda öğretmenlere nöbetçi olduğu günlerde tam gün nöbet görevi veriliyor. Nöbetçi öğretmenlerimiz öğle arası verilmemesi nedeniyle beslenme, dinlenme, ibadet gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

EYLEM KARARI ALINDI

Sendikamız nöbet tutan öğretmenlerin öğle aralarında çalıştırılmasıyla ilgili Türkiye genelinde dilekçe kampanyası da başlattı. Dilekçe kampanyasını yeterli görmeyen sendikamız, nöbetçi öğretmenlerin öğle aralarında çalışmamasına ilişkin eylem kararı aldı. Öte yandan taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren okullarda nöbetçi öğretmenlere aracın plakasını, sürücüsünü ve aracı kontrol etme, öğrencileri indirme bindirme, servis gelene kadar öğrencilerin başında bekleme gibi görevler veriliyor. Oysa tüm bu görevler nöbetçi öğretmenlerle ilgili yönetmelik hükümleri arasında bulunmuyor. Ayrıca bu görevler, yönetmelikte belirtilen nöbet görevinin başlama ve bitiş saatlerinin dışına çıkıyor. Bu nedenle sendika 2017-2018 eğitim yılı sonuna kadar angarya yasağına aykırı şekilde nöbetçi öğretmenin görevleri arasında sayılmayan ve nöbet süresi içinde yer almayan görevleri yerine getirmemelerine karar verdi.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE YAPILMIYOR

Ders saatleri dışında öğretmenlere yapılan görevlendirmelerin gönüllük esasına bağlı yapılması gerekiyor. Buna rağmen çeşitli kurs, seminer, hizmet içi eğitim faaliyetleri ya da projeler kapsamında öğretmenler ders saatleri dışında ve gönüllülük esasına dayanmadan zorunlu tutuluyor. Bu çalışmalar karşılığında herhangi bir ücret ödemesi de yapılmıyor. Dolayısıyla sendikamız, yine 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öğretmenlerin istekleri dışında ders saatleri dışında verilen görevleri yerine getirmemelerine karar verdi. Bilindiği gibi nöbet görev verilen müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödeniyor. Ama haftada birden fazla nöbet görevi verilen öğretmenlerimize, haftada bir günden fazla nöbet ücreti ödenmiyor. Sendikamız 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilmesi halinde bu görevi yerine getirmemelerine dair karar aldı.”

EĞİTİM-SEN’DEN İMZA KAMPANYASI

Öte yandan Eğitim-Sen de, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmelik Taslağı’yla ilgili imza kampanyası başlattı. Taslak için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aracılığıyla eğitim fakültelerinden görüşler alınmış, eğitim sendikalarının temsilcileri MEB yetkilileriyle bir araya gelip taslakla ilgili görüşlerini dile getirmişlerdi. Düzenlemeye yönelik tepkiler sürerken, Eğitim-Sen velilerin, öğrencilerin, okul idarecilerinin, öğretmenlerin meslektaşlarına not vermesini ve dört yılda bir sınav uygulanmasını içeren taslak için imza kampanyası başlattı. Kampanyanın amacı ‘performans değerlendirme yönetmelik taslağının geri çekilmesi ve uygulanmaması’. Bu amaçla 3 hafta boyunca kampanyaya destek veren öğretmenlerden alınacak imzalar Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmesi için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecek.