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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
26.08.2019 - 16:16, Son Güncelleme:/

Seminerler ne zaman yapılacak? 2019-2020 seminer tarihleri

Seminerler ne zaman yapılacak sorusu, birçok vatandaş bakanlığın belirlediği bu tarihi merak eden birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, öğretmenler ne zaman seminer yapacak? İşte, seminerler hakkında detaylı bilgiler

Seminerler ne zaman yapılacak? 2019-2020 seminer tarihleri
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Seminerler için merakla beklenen süreç yaklaştı. Öğretmenler, eylül ayının ilk bir haftasına denk gelen 2-5 Eylül tarihleri aralığında seminerlerini tamamlayacak. Ertesi hafta ise okullar resmen başlamış olacak.

Sonraki seminer ise 1. ara tatil olarak belirlenen 18-22 Kasım tarihlerinde, 2. ara tatil 06-10 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Haziran ayında gerçekleşecek semine tarihinin ise 19-30 Haziran olması bekleniyor.

SEMİNERLER ÖĞRETMENLERİN TERCİHİNE BIRAKILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önümüzdeki yıllarda seminerler öğretmen isteğine göre şekilleneceğini, öğretmenlerin akredite olan kurumlardan istedikleri, kendini geliştirmek istediği eğitimi alabileceklerini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu konuda bir çok kurumla iş birliklerinin yapıldığını açıkladı.

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