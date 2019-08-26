Seminerler ne zaman yapılacak? 2019-2020 seminer tarihleri
Seminerler ne zaman yapılacak sorusu, birçok vatandaş bakanlığın belirlediği bu tarihi merak eden birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, öğretmenler ne zaman seminer yapacak? İşte, seminerler hakkında detaylı bilgiler
Seminerler için merakla beklenen süreç yaklaştı. Öğretmenler, eylül ayının ilk bir haftasına denk gelen 2-5 Eylül tarihleri aralığında seminerlerini tamamlayacak. Ertesi hafta ise okullar resmen başlamış olacak.
Sonraki seminer ise 1. ara tatil olarak belirlenen 18-22 Kasım tarihlerinde, 2. ara tatil 06-10 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Haziran ayında gerçekleşecek semine tarihinin ise 19-30 Haziran olması bekleniyor.
SEMİNERLER ÖĞRETMENLERİN TERCİHİNE BIRAKILACAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önümüzdeki yıllarda seminerler öğretmen isteğine göre şekilleneceğini, öğretmenlerin akredite olan kurumlardan istedikleri, kendini geliştirmek istediği eğitimi alabileceklerini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu konuda bir çok kurumla iş birliklerinin yapıldığını açıkladı.
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