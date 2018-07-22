Şehitler Abidesi’nden Anıtkabir’e 1.453 kilometre
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güneş Arabası Ekibi, 14 yıllık bir çalışmanın sonunda geliştirdikleri yeni nesil araçlarıyla 1.453 kilometreyi sorunsuz bir şekilde geride bıraktı. Çanakkale Şehitler Abidesi’nden başlayan test sürüşü, Anıtkabir’de sona erdi. Ekibin gözü şimdi, dünya çapında en iyi ekiplerin katıldığı yarışmalarda.
İTÜ Güneş Arabası Ekibi (İTÜ GAE), Çanakkale Şehitler Abidesi’nden 16 Temmuz’da başlayan ve 19 Temmuz’da Anıtkabir’de sona eren 1.453 kilometrelik yolculuklarında sona geldi. Ekip, saatte 140 kilometre hıza ulaşan, yeni nesil modelleri ‘B.O.W. İSTKA’ ile yaptıkları yolculuğu ufak bir süspansiyon sorunu dışında başarıyla tamamladı. Kontrol ve otomasyon lisans programı 4’üncü sınıf öğrencisi ve ekip kaptanı Ömer Nezih Atalay, güneş arabalarının çok iyi performans gösterdiğini söyleyerek, ”Şimdi B.O.W. İSTKA yeni nesil aracımızla Güney Afrika Cumhuriyeti ile Avustralya’da yapılacak dünya çapında en iyi takımların katıldığı yarışmalara hazırlanabiliriz” diye konuştu. Atalay, Çanakkale’den Ankara’ya yolculuğu Hürriyet’e anlattı:
ORTALAMA 70 KİLOMETRE HIZLA 1.453 KİLOMETRE
16 Temmuz’da Çanakkale Şehitler Abidesi’nde yolculuğumuz başladı. 17 Temmuz’da Bursa’daki İTÜ Evi’ni, Bursa Sanayi ve Ticaret
Odası’nı (BTSO) ziyaret ettik. Ardından sıradaki durağımız Eskişehir Belediyesi oldu. Burada Prof Dr. Yılmaz Büyükerşen ile buluştuk. Eskişehir’de Devrim otomobilinin sergilendiği Tülomsaş Müzesi’ni gezdikten sonra Ankara’ya yöneldik. Başkentte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizi kabul etti. Oradan da son durağımız Anıtkabir’e vardık. Ortalama 70 kilometre hızla 1.453 kilometreyi geride bırakmış olduk. İstanbul’un fethine de bir atıf oldu bu. Aracı bir kişi sürdü. Ekibin diğer üyeleri de arkadan otomobillerle takip etti. Yol boyunca aracı sürekli teste tabi tuttuk. Performansını gözlemledik. Notlarımızı aldık.
UFAK BİR SÜSPANSİYON SORUNU YAŞADIK
Eskişehir’de ön süspansiyonlarda bir civata nedeniyle sorun yaşadık. Büyük bir problem değildi. Aracı hemen kenara çekerek, sadece 14 dakikada tamir ettik. Bir de batarya sıcaklık sensörünün ayarlarını yaparken de durduk. 2004’ten beri ‘İTÜ Güneş Arabası Ekibi’ şu ana kadar dokuz güneş araç geliştirdi. Yeni nesil aracımız ‘B.O.W. İSTKA’ sorunsuz şekilde yolculuğu tamamladı. Şimdi önümüzdeki aylarda Güney Afrika Cumhuriyeti ile Avustralya’da yapılacak dünya solar araba yarışmalarına odaklanarak, en iyi derecelerimizi elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
YAKLAŞIK 150 MEZUN VERDİK
2004’te kurulan ekip, şu ana kadar yaklaşık 150 mezun verdi. Bizde mezunların desteği her zaman devam ediyor. Herkes yeni gelenlerle tecrübelerini paylaşıyor ve onların katkılarından en iyi şekilde faydalanıyor. Şu ana kadar ikisi uluslararası olmak üzere 22 ödül kazandık. Bu yolculukla test sürüşünü tamamladığımız yeni nesil aracımızla dünyadaki zorlu yarışmalarda da çok daha iyi bir performans göstereceğimize inanıyorum.
TÜRKİYE’DE ÇALIŞMAK İSTİYORUM
Ekibimizde kontrol ve otomasyon mühendisliği, makine mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği gibi 12 farklı bölümden 28 arkadaşımız var. Hepsi yoğun bir şekilde, haftada 30 saatin üzerinde zamanlarını güneş arabasını geliştirmek için harcıyor. Dördüncü sınıftayım. Mezun olduktan sonra Türkiye’de kalarak, bu alanda çalışmak istiyorum. Bir yandan da yüksek lisans eğitimimi planlıyorum.
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