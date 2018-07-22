Şehitler Abidesi’nden Anıtkabir’e 1.453 kilometre

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriŞehitler Abidesi’nden Anıtkabir’e 1.453 kilometre
GeriEğitim Şehitler Abidesi’nden Anıtkabir’e 1.453 kilometre
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
22.07.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Şehitler Abidesi’nden Anıtkabir’e 1.453 kilometre

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Şehitler Abidesi’nden Anıtkabir’e 1.453 kilometre

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güneş Arabası Ekibi, 14 yıllık bir çalışmanın sonunda geliştirdikleri yeni nesil araçlarıyla 1.453 kilometreyi sorunsuz bir şekilde geride bıraktı. Çanakkale Şehitler Abidesi’nden başlayan test sürüşü, Anıtkabir’de sona erdi. Ekibin gözü şimdi, dünya çapında en iyi ekiplerin katıldığı yarışmalarda.

İTÜ Güneş Arabası Ekibi (İTÜ GAE), Çanakkale Şehitler Abidesi’nden 16 Temmuz’da başlayan ve 19 Temmuz’da Anıtkabir’de sona eren 1.453 kilometrelik yolculuklarında sona geldi. Ekip, saatte 140 kilometre hıza ulaşan, yeni nesil modelleri  ‘B.O.W. İSTKA’ ile yaptıkları yolculuğu ufak bir süspansiyon sorunu dışında başarıyla tamamladı. Kontrol ve otomasyon lisans programı 4’üncü sınıf öğrencisi ve ekip kaptanı Ömer Nezih Atalay, güneş arabalarının çok iyi performans gösterdiğini söyleyerek, ”Şimdi B.O.W. İSTKA yeni nesil aracımızla Güney Afrika Cumhuriyeti ile Avustralya’da yapılacak dünya çapında en iyi takımların katıldığı yarışmalara hazırlanabiliriz” diye konuştu. Atalay, Çanakkale’den Ankara’ya yolculuğu Hürriyet’e anlattı:

ORTALAMA 70 KİLOMETRE HIZLA 1.453 KİLOMETRE
16 Temmuz’da Çanakkale Şehitler Abidesi’nde yolculuğumuz başladı. 17 Temmuz’da Bursa’daki İTÜ Evi’ni, Bursa Sanayi ve TicaretŞehitler Abidesi’nden Anıtkabir’e 1.453 kilometre
Odası’nı (BTSO) ziyaret ettik. Ardından sıradaki durağımız Eskişehir Belediyesi oldu. Burada Prof Dr. Yılmaz Büyükerşen ile buluştuk. Eskişehir’de Devrim otomobilinin sergilendiği Tülomsaş Müzesi’ni gezdikten sonra Ankara’ya yöneldik. Başkentte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizi kabul etti. Oradan da son durağımız Anıtkabir’e vardık. Ortalama 70 kilometre hızla 1.453 kilometreyi geride bırakmış olduk. İstanbul’un fethine de bir atıf oldu bu. Aracı bir kişi sürdü. Ekibin diğer üyeleri de arkadan otomobillerle takip etti. Yol boyunca aracı sürekli teste tabi tuttuk. Performansını gözlemledik. Notlarımızı aldık.

UFAK BİR SÜSPANSİYON SORUNU YAŞADIK
Eskişehir’de ön süspansiyonlarda bir civata nedeniyle sorun yaşadık. Büyük bir problem değildi. Aracı hemen kenara çekerek, sadece 14 dakikada tamir ettik. Bir de batarya sıcaklık sensörünün ayarlarını yaparken de durduk. 2004’ten beri ‘İTÜ Güneş Arabası Ekibi’ şu ana kadar dokuz güneş araç geliştirdi. Yeni nesil aracımız ‘B.O.W. İSTKA’ sorunsuz şekilde yolculuğu tamamladı. Şimdi  önümüzdeki aylarda Güney Afrika Cumhuriyeti ile Avustralya’da yapılacak dünya solar araba yarışmalarına odaklanarak, en iyi derecelerimizi elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Şehitler Abidesi’nden Anıtkabir’e 1.453 kilometre

YAKLAŞIK 150 MEZUN VERDİK
2004’te kurulan ekip, şu ana kadar yaklaşık 150 mezun verdi. Bizde mezunların desteği her zaman devam ediyor. Herkes yeni gelenlerle tecrübelerini paylaşıyor ve onların katkılarından en iyi şekilde faydalanıyor. Şu ana kadar ikisi uluslararası olmak üzere 22 ödül kazandık. Bu yolculukla test sürüşünü tamamladığımız yeni nesil aracımızla dünyadaki zorlu yarışmalarda da çok daha iyi bir performans göstereceğimize inanıyorum.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMAK İSTİYORUM
Ekibimizde kontrol ve otomasyon mühendisliği, makine mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği gibi 12 farklı bölümden 28 arkadaşımız var. Hepsi yoğun bir şekilde, haftada 30 saatin üzerinde zamanlarını güneş arabasını geliştirmek için harcıyor. Dördüncü sınıftayım. Mezun olduktan sonra Türkiye’de kalarak, bu alanda çalışmak istiyorum. Bir yandan da yüksek lisans eğitimimi planlıyorum.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şehitler Abidesi’nden Anıtkabir’e 1.453 kilometre

Enver Yücel: Geleceğin en büyük sektörü eğitim olacak

'Çocuklarımız için birlikte başaracağız'

DGS puan hesaplama nasıl yapılır? DGS ÖBP hesaplama