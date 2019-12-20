Şehir Üniversitesi Marmara’ya devredildi

YÖK’ten yapılan açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

İstanbul Şehir Üniversitesi yetkililerinin banka yetkilileriyle yürüttüğü borcun yapılandırılmasına yönelik görüşmeler bir uzlaşma ile sonuçlanmamış, yargı sürecinden de konunun çözümlenmesine yönelik bir sonuç çıkmamıştır. Denetleme Kurulu’nun 17.12.2019 tarihli inceleme raporu ve 18.12.2019 tarihli kararı birlikte değerlendirildiğinde; Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ‘Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması’na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması hususunda azami dikkat ve hassasiyet gösterilecek.”

Üniversitenin varlıklarına Halkbank tarafından tedbir konulmuş, arazisi de Hazine’ye devredilmişti.