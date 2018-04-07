Şehir şehir gezerek 23 yıl önceki öğretmenlerini buldu

Lise yılları çoğu insan için özel ve güzel anılarla hafızalarda yer alır. Ancak bazıları için durum bu kadarla sınırlı değil. Deniz Bulun, 1993-1994 eğitim öğretim yılında İstanbul Ataşehir’deki Prof. Faik Somer Lisesi’nden mezun oldu. Aradan geçen 23 yıla rağmen lise anılarını unutmadı, bunlar hafızasında hayatının en güzel hatıraları olarak yer etti. Üç yıl önce o dönemki öğretmenlerini bulmak için yola koyuldu. İzmir, Balıkesir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Bursa, Antalya, Ankara gibi farklı illere yerleşen hocalarını kilometrelerce yol giderek buldu, ziyaret etti. 47 öğretmenini, o dönemki hizmetli memur ve okulun kantincisine ulaştı.

‘VEFA ÇOK ÖNEMLİ’

Fırsat bulduğunda Türkiye’nin farklı illerini ziyaret ettiğini söyleyen Deniz Bulun, çalışma aklına geldiğinde “Neden olmasın?” dediğini belirtiyor. Bulun, ilginç ve bir o kadar da zor projesini şöyle özetliyor:

“Lise anıları bambaşka. İlkokul, ortaokul, üniversite, askerlik de unutuluyor ama lise anıları unutulmuyor. Üç sene önce böyle bir proje yapmaya karar verdim. ‘Rüya gibi bir şey olur, onlara ulaşmak’ dedim. Öğretmenlerimin isimlerinin hepsini hatırlıyorum. Hem sosyal medya aracılığıyla hem de hocalarımdan destek alarak herkesin adresini, telefonunu, yaşadıkları yerleri öğrendim. 47 öğretmenimizi buldum. Beşinin vefat ettiğini öğrendim. O dönem kredili sistem vardı. Her birinden bir çiçek, bir bal aldık. Rahmetli dedemin bir sözü vardı ‘ilim çok önemli, senden küçük bile olsa ilimle uğraşanın elini öp’ diye. O yüzden bu yola baş koydum. Vefa çok önemli. ”



BAZILARI AĞLADI

Bir buluşma düzenleyerek, o dönem mezun olan arkadaşlarını ve farklı illerdeki öğretmenlerinden bazılarını davet etti. Gelenlere, üzerinde öğretmenlerin fotoğraflarının da yer aldığı, “Prof. Faik Somer Lisesi mezunları sizi asla unutmayacak. Bu sevgi bitmez” yazılı plaket hediye etti. Öğretmenleriyle 23 yıl sonraki ilk buluşmalarını ise şöyle anlatıyor:

“23 yıl önceki görevli hizmetlimizi, kantinciyi de bulduk. Çok sevilen biriydi. Sorduk, soruşturduk, bir okulda devam ediyormuş. Öğretmenlerimle birbirimizi hatırlıyorduk. Gözlerimiz doldu. Hiperaktif olduğum için okulda hepsiyle aram iyiydi. İlk önce şok oldular. Hepsinin söylediği şu: ‘Böyle bir vefa dünyada yok.’ İlk buluşmada herkes birbirini görünce kıyamet gibi bir şey oldu. Bazıları ağladı. Çok anlamlı, yoğun duygular oluştu. Bunun dünyada bir ilk olduğunu düşünüyorum.”



LİSENİN BİR ORMANI OLDU

Deniz Bulun’un yaptıkları bununla sınırlı kalmadı, ‘Prof. Faik Somer Lisesi Hatıra Ormanı’ kurdu. Aynı dönem mezun arkadaşlarıyla da sık sık toplandıklarını belirten Bulun, bir hatıra ormanı kurmak için Orman Genel Müdürlüğü’ne başvurduklarını belirtti. Süreci şöyle anlatıyor:

“Orman Genel Müdürlüğü’ne başvurduk. Kayışdağı eteği en yakın yerdi, orada bir alan verdiler bize. 3 bin 400 fidanlı bir orman yaptık. Lisenin bir ormanı oldu. Mezun arkadaşlarla birlikte diktik fidanları. Zaten sık sık buluşuyorduk. Artık ormanda daha sık bir araya geleceğiz.”