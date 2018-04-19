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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
19.04.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

SEGEM sınav sonuçları açıklandı! SEGEM sonuç sorgulama ekranı

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SEGEM sınav sonuçları açıklandı! SEGEM sonuç sorgulama ekranı

SEGEM tarafından 2017 yılının aralık ayında gerçekleştirilen sınavlarının ardından merakla araştırılan sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruldu. Peki, SEGEM sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, SEGEM sınav sonuçları duyurusu ve detaylı bilgiler

Segem sınav sonuçları yayımlandı. Kurum sınav sonuçları hakkında şu duyuruyu gerçekleştirdi;

"15/08/2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aktüerler Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) ilgili hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen Aktüerlik Sınavları,  kamuoyuna açıklanan takvim dâhilinde gerçekleştirilmektedir.  Bu kapsamda, 2017 yılı Üçüncü Seviye Sınavları 2-3-9-10 ve 16 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Sınav sonuçları için Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) internet sayfasından (http://www.segem.org.tr/SinavSonuclari.asp) T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapılabilmektedir. 

Üçüncü Seviye Sınavlarını başarı ile tamamlayan Aktüer adaylarının, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirlenen gerekli nitelik ve şartları taşıdıklarını gösterir aşağıdaki belgeleri SEGEM’e iletmeleri gerekmektedir.
•    Başvuru dilekçesi (Dilekçede yazışma adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) 
•    Diploma Fotokopisi
•    Mesleki Tecrübeye İlişkin Belge
•    Sınav Başarı Belgesi 
•    T.C. Kimlik Fotokopisi
•    Arşiv Kaydını içerir Adli Sicil Kaydını gösterir belge 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak inceleme sonucunda gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde Aktüerler Siciline kaydedilecektir. 

Kamuoyuna duyurulur."

SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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