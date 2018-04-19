SEGEM sınav sonuçları açıklandı! SEGEM sonuç sorgulama ekranı
SEGEM tarafından 2017 yılının aralık ayında gerçekleştirilen sınavlarının ardından merakla araştırılan sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruldu. Peki, SEGEM sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, SEGEM sınav sonuçları duyurusu ve detaylı bilgiler
Segem sınav sonuçları yayımlandı. Kurum sınav sonuçları hakkında şu duyuruyu gerçekleştirdi;
"15/08/2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aktüerler Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) ilgili hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen Aktüerlik Sınavları, kamuoyuna açıklanan takvim dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 2017 yılı Üçüncü Seviye Sınavları 2-3-9-10 ve 16 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Sınav sonuçları için Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) internet sayfasından (http://www.segem.org.tr/SinavSonuclari.asp) T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapılabilmektedir.
Üçüncü Seviye Sınavlarını başarı ile tamamlayan Aktüer adaylarının, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirlenen gerekli nitelik ve şartları taşıdıklarını gösterir aşağıdaki belgeleri SEGEM’e iletmeleri gerekmektedir.
• Başvuru dilekçesi (Dilekçede yazışma adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
• Diploma Fotokopisi
• Mesleki Tecrübeye İlişkin Belge
• Sınav Başarı Belgesi
• T.C. Kimlik Fotokopisi
• Arşiv Kaydını içerir Adli Sicil Kaydını gösterir belge
Yönetmeliğin 10 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak inceleme sonucunda gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde Aktüerler Siciline kaydedilecektir.
Kamuoyuna duyurulur."
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