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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.09.2019 - 12:28, Son Güncelleme:/

Şef Demir’in hikayesi akademik çalışmaya konu oldu

Başarılı şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir’in yaptığı çalışmalar, akademik çalışma haline getirilerek Portekiz’deki uluslararası konferansta sunuldu.

Şef Demir’in hikayesi akademik çalışmaya konu oldu
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Mardin’in ilk turistik girişimini hayata geçiren, bölgedeki kadınlara ve Suriyeli mülteci kadınlara hayata geçirdiği sosyal girişim projeleriyle iş imkânı yaratan, yerel tohumları toprakla buluşturan, dünyanın en önemli mutfak kültürü yarışması Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’nde iki kez finale kalan Ebru Baybara Demir’in yaptıkları akademik çalışmaya konu oldu.

GASTRONOMİDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ
Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar ile İşletme Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Çelebi, başarılı şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir’in yaptıklarını inceleyerek, akademik bir çalışmaya imza attı. 'Gastronomide Sosyal Girişimcilik: Ebru Baybara Demir Örneği' başlıklı akademik çalışma, Prof. Dr. İge Pırnar ve Doç. Dr. Engin Deniz Eriş tarafından, Portekiz’de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Turizm Konferansı’nda sunuldu.

KADININ GÜCÜNÜ YAŞATAN PROJELER
Prof. Dr. İge Pırnar, çalışmada; Ebru Baybara Demir’in projelerini, Mardin’deki ev kadınlarının ve mültecilerin nasıl ekonomik yaşama katıldığını anlattıklarını belirtti. Pınar, “Bunların yani sıra Demir’in sadece gastronomi alanında mutfakta değil, bölgedeki tarımın da iyileştirilmesi için yaptığı çalışmalar, uluslararası projeler ve yarattığı katma değer anlatıldı. Teori ve pratiği birleştiren çalışmada, Demir’in, Mardin’in ilk turistik işletmesi olarak ve kadın gücünün ortak işbirliği sonucunda ortaya çıkan Cercis Murat Konağı ile başlayan, Mardin’in geleneksel el sanatlarının yorumlanmasıyla oluşturulan ‘Hayatım Yenibahar’ atölyesi ve 160 kadına eğitim ve uluslararası fuarlara katılım ve sonrasında farklı restoranlarda istihdam olanağı veren ‘Amazon Kraliçeleri’ eğitim projesi gibi toplumsal fayda sağlayan projeleriyle yöreye özgü Sorgül Buğdayı ile ilgili tarımsal faaliyetler bireyler açısından deneyimsel sosyal girişimcilik modeli üzerinden anlatıldı” dedi.

FARKLI ÜLKELERDEKİ AKADEMİSYENLERDEN İLGİ
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyenlerin, oturuma büyük ilgi gösterdiğini belirten Doç. Dr. Engin Deniz Eriş ise, şöyle konuştu:
"Türkiye’den başarılı bir sosyal girişimcilik örneği literatüre kazandırılmış oldu. Kadınlara istihdam sağlanması ve eğitimi, Mardin destinasyonunda turizmin geliştirmesi, bölgedeki sosyo-ekonomik hayat kalitesinin geliştirilmesi, yerel hediyelik ürün ve yemek reçetelerinin korunarak aktarılması, yerel mutfak kültürlerinin yaygınlaştırılarak ticarileştirilmesi gibi pek çok faydası olan başarılı örnek olay sunumu, akademik modelle birleştirilince son derece ilgi çekti. Diğer ülke katılımcılarından akademisyenler, kendi ülkelerinde de bu tür girişimlerin başlatılabilmesi için destek verilmesi konusunda talepte bulundu.”

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