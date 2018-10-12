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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
12.10.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Seçmeli derste ‘Çerkezce’ öğreniyorlar

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Seçmeli derste ‘Çerkezce’ öğreniyorlar

UNESCO tarafından yayımlanan ‘Tehlike Altındaki Diller Atlası’nda yer alan Çerkezce’nin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Çorum'daki bir ortaokulda açılan sınıfta 12 öğrenci, Kiril alfabesiyle Çerkezce okuma yazma öğreniyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından (UNESCO) yayımlanan ‘Tehlike Altındaki Diller Atlası’nda yer alan Çerkezce’nin (Adiğece) unutulmaması amacıyla Çorum'daki bir ortaokulda açılan sınıfta 12 öğrenciye, Kiril alfabesiyle Çerkezce okuma yazma öğretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2012 yılında ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’ kapsamında Çerkezce ve Abazaca'nın okullarda seçmeli ders olarak okutulabileceği kararının ardından Çorum'da Çerkezce sınıfı açıldı.

Çorum Kafkas Kültür Derneği’nin girişimleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle Gazipaşa Ortaokulu’nda açılan sınıfta 12 öğrenci haftada iki saat Çerkezce dersi görüyor. Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Çerkezce kursunu bitirerek usta öğreticilik belgesi alan bilişim teknolojileri öğretmeni Mehmet Bingöl tarafından verilen derslerde, Kiril alfabesiyle Çerkezce okuma ve yazma öğretiliyor.

Seçmeli derste ‘Çerkezce’ öğreniyorlar

Bingöl, Çerkezce ve Abazaca’nın Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2012 yılında müfredat programına eklendiğini hatırlatarak, Çorum'da uzun yıllardır Çerkezce seçmeli dersinin okutulması için çaba gösterildiğini söyledi.

Bu yıl ilk kez Çerkezce seçmeli dersinin okutulmasının sağlandığını söyleyen Bingöl, "Düzce ve Kayseri'deki üniversitelerde birkaç yıl önce açılan Çerkez dili ve edebiyatı bölümleri henüz mezun vermediği için öğretmen sorunu bulunuyordu. Ben de Sivas Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Çerkezce kursuna giderek usta öğretici belgesi aldım. Çerkezce dersini okutabilecek yeterliliğe sahip olunca ilk kez bu yıl sınıfımızı açabildik. Üniversitelerden mezunlarımız yetişene kadar görevimizi devam ettireceğiz" dedi.

Dünyada Çerkez nüfusunun en yoğun yaşadığı yerin Türkiye olduğuna dikkati çeken Bingöl, "Türkiye'deki Çerkezlerin nüfusu, ana vatanları Kafkasya'da yaşayanlardan çok daha fazla. Biz de bu kadim ve eski dilin bu topraklarda kaybolmaması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Umarım buradaki ilk bir örnek olur ve ilerleyen dönemlerde daha fazla sınıf ve öğrenci bu dersi seçer" dedi.

Seçmeli derste ‘Çerkezce’ öğreniyorlar

AİLELERİNE DE ÇERKEZCE ÖĞRETMEK İSTİYORLAR
Öğrencilerden Sudenaz Hoşgör, yeni ve farklı bir dil öğrenmek için Çerkezce seçmeli dersine geldiğini anlatarak, "Benim ailem Çerkez değil ama Çerkezceyi çok merak ediyordum. Güzel bir seçim yaptığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Ali Hadık da Kiril alfabesiyle Çerkezceyi öğrendiklerini belirterek, "Öğretmenimiz Çerkezce ile Rusçanın aynı alfabeyle yazıldığını söyledi. Ben Rusça da öğrenmek istiyorum. Ona yakın diye seçtim" dedi.

Elvin Uzunca ve Aslı Karabıyık ise Çerkezceyi öğrendikten sonra ailelerine de öğretmek ve kaybolmaya yüz tutan bu dilin yayılmasını istediklerini söyledi.

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