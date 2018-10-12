Seçmeli derste ‘Çerkezce’ öğreniyorlar
UNESCO tarafından yayımlanan ‘Tehlike Altındaki Diller Atlası’nda yer alan Çerkezce’nin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Çorum'daki bir ortaokulda açılan sınıfta 12 öğrenci, Kiril alfabesiyle Çerkezce okuma yazma öğreniyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından (UNESCO) yayımlanan ‘Tehlike Altındaki Diller Atlası’nda yer alan Çerkezce’nin (Adiğece) unutulmaması amacıyla Çorum'daki bir ortaokulda açılan sınıfta 12 öğrenciye, Kiril alfabesiyle Çerkezce okuma yazma öğretiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2012 yılında ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’ kapsamında Çerkezce ve Abazaca'nın okullarda seçmeli ders olarak okutulabileceği kararının ardından Çorum'da Çerkezce sınıfı açıldı.
Çorum Kafkas Kültür Derneği’nin girişimleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle Gazipaşa Ortaokulu’nda açılan sınıfta 12 öğrenci haftada iki saat Çerkezce dersi görüyor. Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Çerkezce kursunu bitirerek usta öğreticilik belgesi alan bilişim teknolojileri öğretmeni Mehmet Bingöl tarafından verilen derslerde, Kiril alfabesiyle Çerkezce okuma ve yazma öğretiliyor.
Bingöl, Çerkezce ve Abazaca’nın Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2012 yılında müfredat programına eklendiğini hatırlatarak, Çorum'da uzun yıllardır Çerkezce seçmeli dersinin okutulması için çaba gösterildiğini söyledi.
Bu yıl ilk kez Çerkezce seçmeli dersinin okutulmasının sağlandığını söyleyen Bingöl, "Düzce ve Kayseri'deki üniversitelerde birkaç yıl önce açılan Çerkez dili ve edebiyatı bölümleri henüz mezun vermediği için öğretmen sorunu bulunuyordu. Ben de Sivas Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Çerkezce kursuna giderek usta öğretici belgesi aldım. Çerkezce dersini okutabilecek yeterliliğe sahip olunca ilk kez bu yıl sınıfımızı açabildik. Üniversitelerden mezunlarımız yetişene kadar görevimizi devam ettireceğiz" dedi.
Dünyada Çerkez nüfusunun en yoğun yaşadığı yerin Türkiye olduğuna dikkati çeken Bingöl, "Türkiye'deki Çerkezlerin nüfusu, ana vatanları Kafkasya'da yaşayanlardan çok daha fazla. Biz de bu kadim ve eski dilin bu topraklarda kaybolmaması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Umarım buradaki ilk bir örnek olur ve ilerleyen dönemlerde daha fazla sınıf ve öğrenci bu dersi seçer" dedi.
AİLELERİNE DE ÇERKEZCE ÖĞRETMEK İSTİYORLAR
Öğrencilerden Sudenaz Hoşgör, yeni ve farklı bir dil öğrenmek için Çerkezce seçmeli dersine geldiğini anlatarak, "Benim ailem Çerkez değil ama Çerkezceyi çok merak ediyordum. Güzel bir seçim yaptığımı düşünüyorum" diye konuştu.
Ali Hadık da Kiril alfabesiyle Çerkezceyi öğrendiklerini belirterek, "Öğretmenimiz Çerkezce ile Rusçanın aynı alfabeyle yazıldığını söyledi. Ben Rusça da öğrenmek istiyorum. Ona yakın diye seçtim" dedi.
Elvin Uzunca ve Aslı Karabıyık ise Çerkezceyi öğrendikten sonra ailelerine de öğretmek ve kaybolmaya yüz tutan bu dilin yayılmasını istediklerini söyledi.
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