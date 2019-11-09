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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 09.11.2019 - 11:42, Son Güncelleme:/

Seçmeli ders olan golfe talep arttı

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya, "Okullardan federasyonumuza antrenörlük, hakemlik adına müracaat eden onlarca beden eğitimi öğretmeni var. 4-5 yıl içerisinde ciddi bir yol alacağımızı biliyoruz. Golfe başlayacak çocukların içerisinden dünyada ses getirenlerin çıkacağını ümit ediyoruz" dedi.

Seçmeli ders olan golfe talep arttı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Golf Federasyonu, işbirliğiyle golfü tabana yayıp, bu spor dalında rol model olacak, dünya markası bir sporcunun yetiştirilmesi için harekete geçti. Birçok okuldaki beden eğitimi öğretmenleri, golf antrenörü ve hakemi olabilmek için federasyona başvurdu.

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul sporlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne müracaatları üzerine bu sene golfün de eklendiğini söyledi. Bunu golfün okullarda yaygınlaşması ve sporcu havuzunun genişlemesi açısından önemli bir gelişme olduğunu belirten Akkaya, şöyle konuştu:
“İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri golf sporunda Türkiye ve uluslararası şampiyonalara katılabilme şansını yakalayacak. Bu önemli gelişmenin meyvesi 4-5 yıl içerisinde alınacak ve lisanslı sporcu sayısı da ciddi anlamda artacak. Bu sporcularımızın uluslararası başarılarla Türk golfüne ciddi katkı sağlayacağını gözlemleyeceğiz. Okul sporları faaliyetleri tüm okullarda beden eğitimi öğretmenleri tarafından takip edilen bir alan. Golfün okullarda çok sesi duyulmamıştı. Onunla birlikte ciddi manada bir talebin olacağını biliyoruz. Zaten şu anda başladı. Okullardan federasyonumuza antrenörlük, hakemlik adına müracaat eden onlarca beden eğitimi öğretmeni var. Bu yüzlere, binlere çıkacak. Bu öğrencilere de yansıyacak. 4-5 yıl içerisinde ciddi bir yol alacağımızı biliyoruz. Golfe başlayacak çocukların içerisinden dünyada ses getirenlerin çıkacağını ümit ediyoruz.

GOLFE YETENEĞİ OLAN ÇOCUKLARI KEŞFEDECEĞİZ
İlk etapta gelecek yıl Türkiye şampiyonası düzenlemeyi planlıyoruz. Türkiye şampiyonasına mevcut sporcular ile bunlara ilave olarak okullardan belirlenecek öğrenciler de katılacak. Antrenörlerimize tarama da yaptıracağız. Bu arada talep gelen okullara malzeme ve antrenör desteği sağlayacağız. Pilot iller belirleyeceğiz. Golfe ilgisi ve yeteneği olan çocukları keşfedeceğiz. Golfü tabana yaymanın ciddi zorlukları var. Kendimize ait golf sahalarında çocuklara ücretsiz ders imkânı verdik. Sporcu havuzunda ne kadar alternatif varsa başarı oranı da bu doğrultuda artıyor. ‘Golf çok pahalı spor’ anlayışı doğru değil. Federasyon olarak golfe başlayan çocuklara her türlü desteği sağlıyoruz. Ekipman veriyor, ücret de almıyoruz.”

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