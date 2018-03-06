SDÜ projesine TÜBİTAK desteği

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğretim üyeleri Doç. Dr. Ali Güleç ve Doç. Dr. Pınar Aslan Koşar’ın, ‘Atmosferik Basınç Plazmanın Meme Kanseri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi’ projesi TÜBİTAK tarafından destek kapsamına alındı. 493 bin 25 TL kaynak aktarılan projeyle kanser tedavisinde maddenin dördüncü hali olan ‘plazma’ kullanımı üzerinde çalışılacak.

SDÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Güleç, Türkiye’de, Plazma-Tıp Laboratuvarı’nın nadir bulunduğunu söyledi. SDÜ’nün bu alanda TÜBİTAK desteğiyle çok önemli bir sistem kurmakta olduğunu aktaran Güleç, nihai hedeflerini kanser tedavisinde kullanılacak Atmosferik Plazma Cihazı geliştirmek olarak açıkladı.

Doç. Dr. Ali Güleç, "Biz Plazma Tıp (Plazma Medicine) Araştırma Laboratuvarı’nda meme kanseri hücreleri üzerine çalışmalar yapacağız. Ardından cilt kanserlerine odaklanacağız. En temel amacımız kanser hücrelerini yok eden plazmanın tıp doktorunun kullanabileceği bir ürün haline getirilmesidir. Madem biyomedikal mühendisliğindeyiz. Bir cihaz geliştirmek istiyoruz. Ürüne dönüştürmek gibi yüksek bir idealimiz var" dedi.

SDÜ’de elde edilen plazmanın hangi kanser türünde kullanılacaksa ona göre tasarlanma imkanı ve şansı bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ali Güleç, "Plazma- Tıp Araştırma Laboratuvarı’nda disiplinler arası çalışacağız ki, bu çok değerli. Bizim SDÜ Teknoloji Fakültesi genel şemsiyesi altında kurulacak Araştırma Laboratuvarı’nda atmosferik plazmanın parametrelerini değiştirme imkânımız olacak. Elimizdeki plazmayı revize edebileceğiz" diye konuştu.