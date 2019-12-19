Schleicher: Türk öğrenciler PISA’da iyi sonuçlar elde etti

Ankara Eğitim Platformu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu’nda düzenlenen ‘21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansı’na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher ve çok sayıda öğretmen katıldı. Schleicher, eğitim konusunda yaptığı etkileyici ilerlemelerden ötürü Türkiye’ye teşekkür ederek, “Öğretmenleri de tebrik etmek istiyorum çünkü eğitim gerçekten sınıfta olan şeyle alakalı” dedi. Gençlerin gelecekte başarılı olabilmesi için bilgi ve becerilere odaklanmak istediklerini belirten Schleicher, şöyle konuştu:

“PISA değerlendirmelerinde de farklı ülkelerdeki öğrencilerin öğrenme sonuçlarına odaklandık. Biz öğrencilerin bilgiyi kitaptan almasıyla ilgilenmiyoruz. Bu bilgileri, daha fazla okumayı öğrenmeleri ve bilgiyi üretebilecek şekilde kullanmalarını istiyoruz. Öğrenciler, bu bilgiyi bir bilim insanı gibi düşünebiliyor mu, soru sorabiliyor mu biz bununla ilgileniyoruz.

TÜRKİYE DÜNYAYA DAHA FAZLA ÇOCUĞUN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ

Bilgi ve beceriler PISA’da başarılı olabilmek için son derece önemli. 2000’de okuma becerileriyle ilgili araştırma yapıldı. İlerleyen yıllarda teknoloji ve sosyal medyanın etkisiyle okuma becerilerinde farklı bulgulara ulaşıldı. 2003’ten sonra teknolojinin gelişmesiyle okuma becerilerinde hızlı ilerleme oldu. 2009’da sosyal medyanın öneminin artmasıyla okuma becerilerinde farklılıklar oluştu fakat sonraki yıllarda ciddi bir ilerleme olmadı. Türkiye’de 2018’de öğrenciler öğrenme sonuçları alanında gerçekten iyi sonuçlar elde etti. Sadece öğrenme sonuçları açışından değil, Türkiye daha fazla çocuğu eğitme alanında da başarılı oldu. 2003’te Türkiye’deki öğrencilerin sadece çok az bir kısmı orta öğretime kayıt oldu ancak bugün bu rakamın yüzde 70 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye dünyaya daha fazla çocuğun daha iyi eğitilebileceğini gösterdi. Bu, dünyadaki birçok ülkeye gerçekten çok büyük bir mesaj. Daha fazla çocuğun eğitim sistemine katılabileceğini gösterdiniz. Türkiye eğitim alanında çok fazla yatırım yaptı ve bu yatırımları da arttıran ülkelerden biri. 2011-2105 yıllarında çok fazla yatırım yapıldığını söyleyebilirim.

OKULDA GEÇİRİLEN ZAMANIN KALİTESİ ÖNEMLİ

Öğrenim süresindeki verimliliğe bakıldığında, Finlandiya, Estonya ve İsviçre gibi ülkelerdeki öğrenciler belirli bir zaman içinde çok fazla şey öğreniyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ise öğrenciler okulda çok daha fazla zaman geçirmesine rağmen, çok daha az şey öğreniyor. Öğrenme için zamanın miktarı değil, geçirilen zamanın kalitesi ve öğrenme zamanında nasıl zaman geçirildiği önemli. Öte yandan, öğretilmesi kolay bilgilerin test edilmesi, dijitalleştirilmesi ve dışarıdan temin edilmesi daha kolay. Dünya sizi bildiğiniz şeylerle değil, yapabildiğiniz şeylerle ödüllendiriyor. Bugün başarı ne kadar karmaşık şekilde düşünebildiğinizle ve çalışabildiğinizle, sosyal ve duygusal becerilerinize bağlı olarak değişiyor. Bugün teknik alandaki becerilerin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilere de ihtiyaç var. Empati kurabilmek ve karmaşık düşünebilmek gerekiyor. Bu beceriler bireylerin iş hayatında da önemli yere sahip.

ÖĞRETMENLERİN DERSTEKİ COŞKU VE İSTEKLİLİĞİ VERİMLİ ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURUYOR

Günümüzde öğretmenler artık yenilikçi şekilde öğretmek zorunda. Öğrencileri iyi bir şekilde öğrenebilmeleri için onlar tasarımcı olmak, öğrenciler için çok iyi koç olmak zorundalar. Öğretmenlerin, derste öğretme konusunda coşkulu ve istekli olmaları durumunda, öğrenciler de öğrenme konusunda o kadar istekli olur. Coşku ve isteklilik çok daha iyi bir öğrenme ortamı oluşturuyor. Öğretmenin istekliliği, yönlendirmeler ve talimatlar da öğretme sürecinde çok önemli rol oynuyor.

OKULLAR ARASINDAKİ KALİTE FARKINI ORTADAN KALDIRMALIYIZ

Farklı ülkelerde okullar arasında ciddi kalite farkı bulunuyor ve bu başarılı eğitim sistemi açısından istenilen bir durum değil. Finlandiya’da okullar arasındaki kalite ve performasyon farkı yaklaşık yüzde 6 ila 10. Finlandiya’nın kuzeyinde bir okula da gidebilirsiniz ama okulların kalitesi hep aynı. Yani her zaman en yakın okul en iyi okul oluyor. Bu gerçekten bizim başarabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Hala Türkiye’de okulların arasında farklılıklar var. Nerede okula gittiğiniz hala çok önemli. Bu değişkenliği azaltmak bizim için gerçekten çok önemli. Eğitim sistemindeki zorlukların üstesinden gelebilmek için daha uygun ve eşit bir ortamın yaratılması gerekiyor. Ayrıca Türkiye, eğitimde cinsiyet farklılığının giderilmesi açısından çok büyük performans gösteren ülkelerden biri. Kız ve erkek öğrencilerin benzer performans gösterdiğini görüyoruz. Türkiye’de bilim alanında kızlar ve erkekler aynı PISA puanlarını alıyor. Başarının yetenek, genler ya da çalışmakla mı ilgili olduğu üzerine yapılan araştırmalara da, Estonya’daki öğrenciler bu konuda büyük ilerleme kaydetti. Türkiye’de de öğrencilere yeteneklerine güvenme kabiliyeti vermemiz gerekiyor.”