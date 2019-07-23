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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
23.07.2019 - 15:02, Son Güncelleme:/

SBÜ'yü tercih eden YKS şampiyonlarına 3 bin TL burs

2019-YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 1000’e girenlerden SBÜ'yü tercih eden öğrencilere, aylık 3 bin liraya kadar burs desteği verilecek. Bu üniversitede Milli Savunma Bakanlığı adına eğitim alacak öğrencilerin de yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası gibi tüm ihtiyaç ve masrafları karşılanacak.

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2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) derece yaparak Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni (SBÜ) tercih eden öğrencilere, Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) aracılığıyla üstün başarı bursu verilecek.

SBÜ Rektörü ve SAHADER Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversiteyi sağlık eğitimi alanında Türkiye’nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına sokmayı hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Erdöl, burs ve yurt imkânlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Başkanlığını yürüttüğüm SAHADER’deki gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak YKS puan sıralamasına göre SBÜ’yü tercih ederek kesin kayıt yaptıracak ilk 100’e giren öğrencilere aylık 3 bin; 101-500’e girenlere aylık 2 bin; 501-1000’e girenlere de aylık 1000 lira üstün başarı bursu verme kararı aldık. Bu bursu, öğrencilerimizin akademik başarıları devam ettiği sürece ve öğrencilikleri süresince vermeye devam edeceğiz. Bizi tercih eden öğrencilerimiz yurt konusunda da son derece şanslı. Haydarpaşa ve yakın çevresinde çok sayıda kamu ve özel yurt olanakları bulunuyor. Ankara Gülhane Külliyemizin içerisindeki yurdumuza da YKS puanına göre öğrencilerimizi yerleştireceğiz.”

TSK’DA GÖREV ALMAYA ADAY ÖĞRENCİLER
Öte yandan, aynı üniversitede Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almak üzere eğitim alacak adaylara tanınan haklar da açıklandı. Buna göre, üniversitenin Ankara ve İstanbul yerleşkelerinde eğitim görecek öğrencilerin yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası gibi tüm ihtiyaçları ve masrafları karşılanacak, aylık harçlık verilecek. Tıp eğitiminin ardından teğmen rütbesiyle mezun olacak personele, emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, yan ödeme, diğer mali ve sosyal haklara ek olarak ‘Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı’ verilecek.

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