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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
16.07.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

SBÜ'den YKS şampiyonlarına burs

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SBÜ'den YKS şampiyonlarına burs

SBÜ Rektörü ve SAHADER Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "SAHADER'deki gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin, 101-500'e giren ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 2 bin, 501-1.000'e giren ve SBÜ’yü tercih ederek kesin kayıt yaptıranlara aylık 1.000 lira üstün başarı bursu verme kararı aldık" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), kendilerini tercih edecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) şampiyonlarına Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) aracılığıyla üstün başarı bursu verecek.

SBÜ Rektörü ve SAHADER Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversiteyi sağlık eğitimi alanında Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına sokmayı hedeflediklerini belirterek, proje ve programlarını Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 eğitim ve sağlık vizyonuna yönelik planladıklarını vurguladı.

Erdöl, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkânlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olan SBÜ'nün, İstanbul ve Ankara’da sağlık eğitimi görmenin sayısız avantajları yanında barınma, ulaşım imkanları ve sosyal fırsatlarıyla da öne çıktığını anlattı.

Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini belirten Erdöl, bu nedenle kaliteli, bilinçli öğrencileri üniversiteye çekmek ve nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek arzusunda olduklarını söyledi.

SBÜden YKS şampiyonlarına burs
Erdöl, öğrencileri SBÜ’yü tercih etmeye davet ederek, burs ve yurt imkânlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Başkanlığını yürüttüğüm SAHADER'deki gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin lira, 101-500'e giren ve üniversitelerine kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 2 bin lira, 501-1000'e giren ve üniversitelerini tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 1.000 lira üstün başarı bursu verme kararı aldık.

Üstün başarı bursunu, almaya hak kazanan öğrencilerimizin akademik başarıları devam ettiği sürece ve öğrencilikleri süresince vermeye devam edeceğiz. Bu bursun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerimize imkânlar ölçüsünde burs ve destek sağlıyoruz. Bizi tercih eden öğrencilerimiz yurt konusunda da son derece şanslı. Haydarpaşa ve yakın çevresinde çok sayıda kamu ve özel yurt olanakları bulunuyor. Ankara Gülhane Külliyemizin içerisindeki yurdumuza da YKS puanına göre öğrencilerimizi yerleştireceğiz."

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