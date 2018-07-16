SBÜ'den YKS şampiyonlarına burs
SBÜ Rektörü ve SAHADER Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "SAHADER'deki gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin, 101-500'e giren ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 2 bin, 501-1.000'e giren ve SBÜ’yü tercih ederek kesin kayıt yaptıranlara aylık 1.000 lira üstün başarı bursu verme kararı aldık" dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), kendilerini tercih edecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) şampiyonlarına Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) aracılığıyla üstün başarı bursu verecek.
SBÜ Rektörü ve SAHADER Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversiteyi sağlık eğitimi alanında Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına sokmayı hedeflediklerini belirterek, proje ve programlarını Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 eğitim ve sağlık vizyonuna yönelik planladıklarını vurguladı.
Erdöl, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkânlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olan SBÜ'nün, İstanbul ve Ankara’da sağlık eğitimi görmenin sayısız avantajları yanında barınma, ulaşım imkanları ve sosyal fırsatlarıyla da öne çıktığını anlattı.
Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini belirten Erdöl, bu nedenle kaliteli, bilinçli öğrencileri üniversiteye çekmek ve nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek arzusunda olduklarını söyledi.
Erdöl, öğrencileri SBÜ’yü tercih etmeye davet ederek, burs ve yurt imkânlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Başkanlığını yürüttüğüm SAHADER'deki gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin lira, 101-500'e giren ve üniversitelerine kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 2 bin lira, 501-1000'e giren ve üniversitelerini tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 1.000 lira üstün başarı bursu verme kararı aldık.
Üstün başarı bursunu, almaya hak kazanan öğrencilerimizin akademik başarıları devam ettiği sürece ve öğrencilikleri süresince vermeye devam edeceğiz. Bu bursun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerimize imkânlar ölçüsünde burs ve destek sağlıyoruz. Bizi tercih eden öğrencilerimiz yurt konusunda da son derece şanslı. Haydarpaşa ve yakın çevresinde çok sayıda kamu ve özel yurt olanakları bulunuyor. Ankara Gülhane Külliyemizin içerisindeki yurdumuza da YKS puanına göre öğrencilerimizi yerleştireceğiz."
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