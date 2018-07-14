SBÜ, 257 akademisyen alacak
SBÜ; profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına 257 akademik personel alacak.
Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına 257 akademik personel alacak. İlanda, adayların istenen belgelerle birlikte 15 gün içinde rektörlüğe başvurması isteniyor. Alınacak akademisyenler Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun, Van’daki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nde görevlendirilecekler. İlanda, atanan öğretim üyelerinin üniversitenin ihtiyaçlarına göre, rektörlük tarafından uygun görülen yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde iki yıl süreyle görevlendirileceği de belirtildi.
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