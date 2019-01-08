Sayıştay denetçi yardımcılığı sınav ilanı ÖSYM üzerinden yayımlandı
Sayıştay bünyesine 2019 yılında yapılacak olan denetçi yardımcısı alımı için ilan yayımlandı. Toplam 90 dakika sürecek olan sınava, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar başvuruda bulunabilecek. Sayıştay denetçiliği sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı için beklenen ilan geldi. 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava başvurular, 8-15 Ocak tarih aralığında yapılabilecek.
Sınav 27-28 Nisan tarihlerinde belirlenen merkezlerde yapılacak.
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35 YAŞINI DOLDURMAMIŞ VATANDAŞLAR BAŞVURABİLECEK
Sınava, Eleme Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olanlar (1 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular) başvurabilecektir. Sınava; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir.
SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?
Eleme Sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi, Muhasebe Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek Testi (15 soru): Türkçe, Matematik ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Genel Kültür Testi (15 soru): Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Dünya Tarihi, Sanat Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konularla ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi;
1) İktisat Testi (15 soru): İktisat Teorisi, Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası, Para-Banka-Kredi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
2) Maliye Testi (15 soru): Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
3) Hukuk Testi (15 soru): Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
4) Muhasebe Testi (15 soru): Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
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