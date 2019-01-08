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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
08.01.2019 - 11:30, Son Güncelleme:/

Sayıştay denetçi yardımcılığı sınav ilanı ÖSYM üzerinden yayımlandı

Sayıştay bünyesine 2019 yılında yapılacak olan denetçi yardımcısı alımı için ilan yayımlandı. Toplam 90 dakika sürecek olan sınava, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar başvuruda bulunabilecek. Sayıştay denetçiliği sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Sayıştay denetçi yardımcılığı sınav ilanı ÖSYM üzerinden yayımlandı
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Sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı için beklenen ilan geldi. 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava başvurular, 8-15 Ocak tarih aralığında yapılabilecek. 

Sınav 27-28 Nisan tarihlerinde belirlenen merkezlerde yapılacak.

BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

35 YAŞINI DOLDURMAMIŞ VATANDAŞLAR BAŞVURABİLECEK

Sınava, Eleme Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olanlar (1 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular) başvurabilecektir. Sınava; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir.

SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

Eleme Sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi, Muhasebe Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek Testi (15 soru): Türkçe, Matematik ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Genel Kültür Testi (15 soru): Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Dünya Tarihi, Sanat Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konularla ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi;
1) İktisat Testi (15 soru): İktisat Teorisi, Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası, Para-Banka-Kredi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
2) Maliye Testi (15 soru): Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
3) Hukuk Testi (15 soru): Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
4) Muhasebe Testi (15 soru): Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

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