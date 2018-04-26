SAÜ Hukuk’a yeni dekan
SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Mahmut Bilen atandı.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi’nde dekanlık devir teslim töreni yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman, Hukuk Fakültesi Dekanlığında düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Mahmut Bilen’e devretti.
Törene; Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Musa Eken, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve Prof. Dr. Kadir Ardıç’ın yanı sıra öğretim üyeleri ve fakülte idari personeli de katıldı.
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