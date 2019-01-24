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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
24.01.2019 - 12:30, Son Güncelleme:/

‘Satrançta kadın sporcu sayısı artıyor’

Son yılların popüler sporlarından satranca kadınların ilgisi gün geçtikçe artıyor. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "2012 yılında 47 bin 340 kadın lisanslı sporcumuz varken bugün 302 bin 324'e ulaştık. Kızlarımızın satranca başlamasını teşvik ediyoruz. Daha üst kademelere çıkmaları da bizim en büyük arzumuz" dedi.

‘Satrançta kadın sporcu sayısı artıyor’
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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satrançta kadın sporcu sayısının her geçen gün arttığını belirterek, 302 bin 324 lisanslı kadın sporcularının bulunduğunu söyledi. Son yıllarda popülerliğini hızla artıran ve 900 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayısıyla en çok yapılan spor branşları arasında yer alan satranç, 7'den 77'ye tüm kadınlardan büyük ilgi görüyor. Eğitim hayatına yaptığı olumlu katkı nedeniyle kız çocukları aileleri tarafından satranca küçük yaşlarda başlatılırken, çocuklarından etkilenen ebeveynler de zamanla bu spora merak duyuyor.

‘SATRANCI HER TARAFA YAYMIŞIZ’
Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonasında turnuvanın çok güzel geçtiğini belirtti. Etkinliğe 2 bin 663'ü sporcu olmak üzere veli, antrenör ve kulüp temsilcileriyle beraber 7 binin üzerinde kişinin katıldığını söyledi. Şampiyonaya, Türkiye'nin hemen hemen her ilinden katılım olduğunu anlatan Tulay, "Satrancı her tarafa yayalım diye yola çıkmıştık. Demek ki her tarafa yaymışız. Bu şampiyona da yaptığımız çalışmaların bir göstergesi" diye konuştu.

KADIN SPORCU SAYISINDA HIZLI ARTIŞ
Son yıllarda kadınların satrançla daha çok ilgilenmesini istediklerini anlatan Tulay, sadece sporcu değil, antrenör, kulüp temsilcisi ve hakem olarak da kadınlara çok önem verdiklerini belirtti. Tulay, Türkiye'nin değişik illerinde ve hatta köylerde satranç oynayan kız çocukları olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Satrançta kadın sporcu sayımız her geçen gün artıyor. 2012 yılında 47 bin 340 kadın lisanslı sporcumuz varken bugün 302 bin 324'e ulaştık. Son zamanlarda kadın hakemlerimizin sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. 2012 yılında 682 kadın hakemimiz varken bugün 2 bin 51 kadın hakemimiz var. Antrenörler de bizim için çok önemli. 7 yıl önce 12 bin kadın antrenörümüz varken bugün 23 bin 480 kadın antrenörümüz var. Kızlarımızın satranca başlamasını teşvik ediyoruz. Daha üst kademelere çıkmaları da bizim en büyük arzumuz. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar gününü de içine alan haftada yaptığımız Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasına katılım her geçen gün daha da artıyor."

AVRUPA KADINLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI ANTALYA'DA
Federasyon Başkanı Tulay, 2019'da Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonasına Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağını açıklayarak, 10-23 Nisan tarihlerinde şampiyonanın Antalya'da gerçekleştirileceğini anlattı. Avrupa'nın en iyi kadın satranç oyuncularının Türkiye'ye geleceğini belirter Tulay, Türkiye'yi temsil edecek kadın sporcuların da başarılı sonuçlar alacağına inandığını söyledi.

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