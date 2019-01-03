'Satranç ülkesi Türkiye'
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Dünyada 'satranç ülkesi' şeklinde anılıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ülkemize yüzlerce madalya kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2018’i üreterek, yeni heyecanları, yeni güzellikleri paylaşarak tamamladık. Engel tanımadık, duraksamadık, yorulmadık" dedi.
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, dokunduğu hayatları değiştiren bir spor olarak tanımladığı satrançla daha fazla insanı tanıştırmak için azimle çalıştıklarını söyledi.
2018 yılında satrancın güzelliklerini Türkiye'nin her yanına dağıttıklarını, bayram havasında geçen turnuvalar ve şampiyonalar düzenlediklerini belirten Gülkız Tulay, "Spora yatırım insana yatırımdır. Azmettik, yorulmadık ve başarıya inandık. Dünyada 'satranç ülkesi' şeklinde anılıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.
Federasyon bünyesinde 2005 yılında 30 bin lisanslı sporcu varken, bu sayının 875 bin 685'e ulaştığını söyleyen Tulay, "Madalya sayımız 2005'ten bugüne 11'den 432'ye ulaştı. Hedeflerimiz daima ileriye dönük. Ülkemize yüzlerce madalya kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Türkiye'de, uluslararası satranç otoritelerinin övgüyle bahsettiği başarılı organizasyonlar düzenlediklerini anlatan Gülkız Tulay, şöyle devam etti:
"Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, Dünya Gençler ve Genç Kızlar Satranç Şampiyonası gibi büyük uluslararası organizasyonları ülkemizde gerçekleştirdik. Türk satrancı olarak bu güzel deneyimi, 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası ve 2020 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası ile devam ettireceğiz."
ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE YATIRIM
Gülkız Tulay, hayata geçirdikleri projelerle Türkiye'nin, özellikle de çocukların geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi.
‘İş Bankası Satranç Sınıfları’ ile çocukların dünyasını değiştiren bir sürecin başladığını, belediyelerle yapılan iş birliğiyle de ‘Doğru Hamlede Buluşalım’ projelerine devam ettiklerini anlatan Tulay, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, ülkemizdeki tüm sevgi ve çocuk evlerine İş Bankası Satranç Sınıflarını açtığımız proje, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ve Türkiye İş Bankası desteğiyle başlattığımız 'Yeni Hayata Bir Hamle Projesi', 'Sokakta Satranç Var' projesi ve sayamadığım nice değerli çalışmalar yaptık.
Hepsi bizim ve çocuklarımızın geleceğine yatırım. 2018 yılını üreterek, yeni heyecanları, yeni güzellikleri paylaşarak tamamladık. Engel tanımadık, duraksamadık, yorulmadık. Satranç sporuyla daha fazla insanı tanıştırmak, dokunduğu hayatları değiştiren bu sporu daha fazla yaygınlaştırmak için azimle çalıştık" dedi.
2019'DA YENİ HEDEFLER
İnsanlara daha sıkı sarılarak, birlik olarak, daha çok üreterek, daha çok inanarak ve daha çok çalışarak devam edeceklerini belirten Tulay, şöyle devam etti:
"2019 yılı için de hedeflerimiz büyük. Türkiye'ye gurur tabloları yaşatmak ve yeni zaferlere imza atmak için çok çalışağız. Yeni ümitlerle girdiğimiz 2019 yılında öncelikli dileğimiz, tüm dünyada barışın ve sevginin egemen olması, sporun birleştirici gücüyle tüm engelleri aşmamız. Satranç camiası, kocaman bir aile. Başarılarımıza başarı katarak ilerlemeye devam edeceğiz. 2019, başarı dolu bir yıl olsun."
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